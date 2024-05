V vodnjaku našli trupla bratov, ki sta obiskala Hrvaško: Menimo, da so jih ubili zaradi tega ...

V Mehiki so našli trupla treh turistov, ki so se pred dobrim tednom odpravili na izlet, vrnili pa se niso. Dva Avstralca in Američana je nekdo ustrelil v glavo in odvrgel v vodnjak v bližini pristaniškega mesta Ensenada. Trojica se je tja odpravila, da bi dan ali dva preživeli na valovih, vsi trije so bili namreč navdušeni srfarji, oblasti pa menijo, da so se njihova življenja veliko prezgodaj končala, ker so poskušali zlikovcem preprečiti krajo avtomobila.

Državna tožilka Maria Andrade je na tiskovni konferenci po najdbi trupel 30-letnega Jaka Robinsona, 33-letnega Calluma Robinsona in 30-letnega Jacka Carterja dejala, da so jih najbrž ustavili oboroženi roparji in hoteli ukrasti njihov poltovornjak zaradi pnevmatik, kar se na tem območju pogosto dogaja. Policisti zlikovce v tem primeru namreč veliko težje odkrijejo, kot če bi ukradli celotno vozilo.

Nedaleč od vodnjaka so našli zapuščene šotore, zažgan poltovornjak in mobilnik enega od turistov. FOTO: Jorge Duenes/Reuters

Da gre za trupla pogrešanih srfarjev, so oblasti ugotovile že, ko so v bližini štiri metre globokega vodnjaka, kjer so jih našli, odkrili zapuščene šotore, zažgan poltovornjak in mobilnik enega od njih, dokončno pa so to potrdili njihovi bližnji, ki so jih prišli v Mehiko identificirat. V povezavi z umori so aretirali dva moška in žensko, a preiskava še poteka. Kot so dejali starši bratov Robinson, je Jaku potovanje v Mehiko pomenilo zelo veliko, saj naj bi po nekaj tednih brezskrbne svobode v domači Victorii jeseni začel delati kot zdravnik.

Brata Robinson sta potovala po svetu in obiskala lokacije, zanimive za deskarje. Lani sta obiskali tudi Hrvaško, bila sta na Plitvicah in na Jadranu, pišejo hrvaški mediji.

Baja California, kjer se je zločin zgodil, velja za eno najnevarnejših mehiških zveznih držav, saj tam skorajda ves čas potekajo spopadi med pripadniki različnih nasilnih kriminalnih združb, ki se borijo za prevlado na določenih ozemljih.