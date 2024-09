Množični izraelski napadi na Libanon, najmanj 100 mrtvih. Začel se je vsesplošen beg obupanih državljanov (VIDEO)

V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo ubitih 100 ljudi, več kot 400 je bilo ranjenih, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izraelska vojska je davi po lastnih navedbah napadla več kot 300 ciljev šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu, pozneje pa je napovedala tudi obsežne napade na območje doline Beka.

»V sovražnikovih napadih na južna mesta in vasi je bilo od današnjega jutra ubitih 100 ljudi, več kot 400 pa ranjenih,« je sporočilo ministrstvo in dodalo, da so bili med žrtvami tudi otroci, ženske in zdravstveni delavci.

Izraelska vojska je davi po lastnih navedbah napadla več kot 300 ciljev Hezbolaha v Libanonu. Pred tem je prebivalce območij, na katerih naj bi bili objekti Hezbolaha, s telefonskimi klici in sporočili pozvala k evakuaciji.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

Obsežna zračna ofenziva

Po podatkih libanonskega telekomunikacijskega podjetja Ogero je bilo opravljenih več kot 80.000 takšnih klicev. Vodja podjetja je klice označil za psihološko vojno s ciljem povzročanja zmede.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je napovedal, da se Izrael pripravlja na napad ciljev Hezbolaha na območju doline Beka. Tamkajšnje civiliste je pozval, naj se oddaljijo od objektov Hezbolaha na območju. Na vprašanje o možnosti kopenske invazije je odgovoril le, da je Izrael začel obsežno zračno ofenzivo v Libanonu, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Libanonski premier Nadžib Mikati je v luči obsežnih napadov izraelsko vojaško kampanjo označil za uničevalni načrt in ZN pozval k ukrepanju. V odziv na napade pa so borci Hezbolaha obstreljevali položaje izraelske vojske na severu Izraela.

FOTO: Mahmoud Zayyat Afp