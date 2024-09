Ubit še en poveljnik Hezbolaha, prihajajo dramatična opozorila: »Nihče na tem svetu ni več varen«

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je potrdilo, da je v petkovem izraelskem napadu na Bejrut umrl visoki poveljnik skupine Ibrahim Akil, o čemer je že pred tem poročala izraelska vojska. Skupno število žrtev se je povzpelo na 14, najmanj 66 je bilo ranjenih.

Izraelska vojska je v napadu, ki predstavlja novo stopnjevanje napetosti v regiji, zadela gosto naseljeno južno predmestje Bejruta, ki velja za utrdbo Hezbolaha. Na območju so zavladale kaotične razmere, najmanj ena stavba se je porušila, več je bilo huje poškodovanih.

Izrael je poročal, da so v napadu ubili Akila in še več drugih visokih predstavnikov gibanja, ki naj bi se sestajali v podzemnih prostorih pod stanovanjsko stavbo. Glede na trditve izraelske vojske so načrtovali napad, v okviru katerega bi se infiltrirali v izraelske skupnosti in ubijali civiliste.

Bil je drugi človek Hezbolaha

Akil je spadal med ustanovne člane gibanja, ki deluje s podporo Irana, in bil dejaven zlasti v vojaškem krilu šiitske milice. Veljal je za drugega moža gibanja za Fuadom Šukrom, ki je bil ubit v julijskem napadu Izraela na Bejrut.

»Nihče na tem svetu ni več varen«

Med Izraelom in Hezbolahom, ki trdi, da deluje v podporo palestinskega islamističnega gibanja Hamas, se v zadnjem času krepijo napetosti in obstreljevanje. Na zasedanju Varnostnega sveta ZN je libanonski zunanji minister pravkar opozoril, da po napadu na komunikacijsko opremo države »nihče na tem svetu ni več varen«. Abdallah Bou Habib je pokazal tudi sliko, ki prikazuje resne poškodbe, ki so bile po njegovem mnenju povzročene med napadom, ko so bile naprave aktivirane na daljavo, za katere so varnostni viri trdili, da so za Izraelom.