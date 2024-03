Mesto pomagajo graditi roboti

Na Japonskem naj bi še letos zaživelo futuristično mesto, ki ga bodo uporabili kot kuliso za velik poskus, s katerim želijo dognati, kako v prihodnje mesta čim bolj modernizirati in predvsem narediti trajnostna in učinkovita. V Woven City, kot so poimenovali naselbino pod goro Fudži, bodo preselili 2000 prostovoljcev, pripravljenih sodelovati v eksperimentu. Med drugim bodo imeli na voljo električne samovozeče avtomobile, ki se bodo po cestah gibali s pomočjo posebnih senzorjev, ter pametne domove.

Celotno mesto bo poganjal vodik, ugotoviti, kako se bo uporaba te zelene energije obnesla, je eden glavnih ciljev projekta. »Mesto bomo zgradili čisto na novo, saj lahko le tako zagotovimo, da bodo stavbe in vsa infrastruktura prilagojene novim tehnologijam, energetsko učinkovite, prilagojene novim energentom in podobno. Morda se sliši zapleteno in neekonomično, a dejansko se to izplača veliko bolj kot posodobitev že obstoječih stavb in infrastrukture,« je odločitev utemeljil Akio Toyoda, predsednik družbe Toyota, pod okriljem katere projekt, vreden dobrih osem milijard evrov, nastaja.

Vozila in domovi bodo povezani med sabo in z umetno inteligenco, ki bo uporabnike opominjala, ko bo v hladilniku česa zmanjkalo, ko bo treba zaliti vrtičke, prilagajala bo svetlobo in temperaturo v prostorih, da bo okolje čim bolj optimalno za večjo produktivnost, udobje, in še in še. V futurističnem duhu seveda poteka tudi gradnja, saj vsa težja dela opravljajo roboti.