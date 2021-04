Merklova za krajše zaprtje celotne države

Nemška kanclerka Angela Merkel je naklonjena krajšemu zaprtju celotne države, da bi zajezili širjenje okužb z novim koronavirusom, je danes dejala njena tiskovna predstavnica Ulrike Demmer. Pojasnila je, da je nemški zdravstveni sistem pod vse večjim pritiskom. Demmerjeva je povedala, da se je v enem samem dnevu število pacientov na intenzivni negi povečalo za pet odstotkov. Dodala je, da različna pravila v nemških zveznih deželah, ki trenutno veljajo, ne prispevajo k večji varnosti.

Incidenca mora pasti pod 100

V Nemčiji so sicer v zadnjih 24 urah zabeležili 9677 primerov okužbe, kar je precej manj kot pred tednom dni, umrlo pa je 298 ljudi, je sporočil Institut Roberta Kocha. Pred tednom dni so v enem dnevu zabeležili 17.051 novih okužb. Sedemdnevna incidenca okužb je danes dosegla 110,1. »Incidenca mora pasti pod 100,« je dejala Demmerjeva in opozorila, da najnovejši podatki niso nujno najustreznejši zaradi podaljšanega velikonočnega vikenda. »Zato je poziv h kratkemu in celovitemu zaprtju upravičen.«

Učinek cepljenja

Za zaprtje se je že zavzel vodja konservativne stranke CDU Armin Laschet, ki predlaga dvo- ali tritedensko zaprtje za znižanje števila okužb in za to, da cepljenje začne dajati učinke. Predlog podpira tudi Markus Söder iz sestrskega CSU. Oba sta možna kanclerska kandidata unije strank na jesenskih volitvah, se je pa Laschet v preteklosti zavzemal za manj stroge ukrepe kot Söder.



Merklova se bo sicer prihodnji ponedeljek znova dobila s šefi 16 nemških zveznih dežel in z njimi govorila o ukrepih. Na zadnjem sestanku so se dogovorili, da bodo dežele sprejele stroge ukrepe za območja z incidenco nad sto okužb na 100.000 ljudi v sedmih dneh. Vendar so dežele pri določanju ukrepov samostojne in nekatere strožjih ukrepov niso sprejele oziroma so jih celo rahljale.

