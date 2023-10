Medicinska sestra razkrila znake, ki kažejo, da se nekdo poslavlja od življenja

Medicinska sestra Julie McFadden (40), ki je zaposlena v hospicu v Los Angelesu, je na družbenem omrežju Tik-tok spregovorila o svojih izkušnjah dela v paliativni oskrbi in podrobnostih iz življenja ljudi, ki umirajo. V videoposnetku je dejala, da je običajno znak smrti konfuznost, umirajoči pa imajo pogosto »vizije« in verjamejo, da se pogovarjajo s svojimi ljubljenimi, ki so že pokojni. Prav tako se jim včasih dozdeva, da so te osebe 'prišle po njih' oziroma so z njimi v sobi,« piše LAD Bible.

»Nekaj najbolj neverjetnega, kar vidimo v hospicu, je, da večina ljudi tik pred smrtjo vidi pokojne sorodnike, pokojne ljubljene osebe, prijatelje ali pa pokojne hišne ljubljenčke,« je dejala Julie.

Dodala je, da njeni pacienti svoje najdražje vidijo tudi mesec dni pred smrtjo.

O vsem tem izobražujemo svojce

»Ne vemo, zakaj se to dogaja. Niti ne trdimo, da te ljudi zares vidijo. Lahko pa kot zdravstvena delavka z dolgim stažem potrdim, da smo temu pogosto priča,« je dejala. O tem izobražujejo tudi njihove svojce, da ne bi bili ob izjavah prestrašeni.

»Za nas je to običajno pokazatelj, da se oseba bliža smrti. To se zgodi mesec dni ali nekaj tednov pred smrtjo,« pravi in dodaja, da ji je to v uteho.

Njen videoposnetek si je ogledalo ogromno število ljudi. Pod njim so sledilci pisali o svojih izkušnjah.

»Moja mama je bila povsem pri zavesti, ko je rekla, da lahko že vidi mojo babico, ki je umrla pred 42 leti. V naši kulturi verjamemo, da po nas prihajajo naše ljubljene osebe. Njena mama ji je bila očitno pripravljena izreči dobrodošlico v onostranstvo,« je zapisala.

»Pacient mi je rekel, da je njegov pokojni pes sedel na robu njegove postelje. Podrobno ga je opisal in mi povedal njegovo ime,« je dodal drugi sledilec.

»Mama mi je pogosto govorila, da se je 'ravnokar' pogovarjala s svojim očetom ali eno od svojih sester. To se je dogajalo mesec dni pred njeno smrtjo,« je še zapisala ena od sledilk.