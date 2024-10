Macron razkuril Netanjahuja, a to ni vse, s čimer so ujezili Izrael

Francoski predsednik Emmanuel Macron je razburil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja z izjavo o vlogi ZN pri ustanovitvi Izraela. Netanjahu mu je v odzivu očital izkrivljanje zgodovine. Izrael je ujezila tudi odločitev Pariza o prepovedi izraelskih stojnic in opreme na obrambnem sejmu v Franciji.

»Gospod Netanjahu ne sme pozabiti, da je bila njegova država ustanovljena z odločitvijo ZN,« je po navedbah neimenovanih udeležencev torkove zaprte seje francoske vlade o vojni v Gazi in Libanonu dejal Macron. »Zato zdaj ni čas, da ne bi upoštevali odločitev ZN,« je dodal pred telefonskim pogovorom z izraelskim premierjem. Resolucija Varnostnega sveta ZN št. 1701 določa, da morata biti na jugu Libanona nameščena le libanonska vojska in sile Unifil.

Opomin francoskemu predsedniku

Odločitev ZN, ki jo je omenil Macron, je resolucija 181, ki jo je novembra 1947 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov in ki določa razdelitev Palestine na judovsko in arabsko državo. Prva, Izrael, je nastala leta 1948. Ta načrt razdelitve, ki so ga Palestinci in arabske države zavrnili, in razglasitev države Izrael sta bila povod za arabsko-izraelsko vojno v letih 1948 in 1949.

Netanjahu se je na Macronove izjave ostro odzval, češ da je bila njegova država ustanovljena z arabsko-izraelsko vojno leta 1948 in ne z odločitvijo ZN. »Opomin francoskemu predsedniku: države Izrael ni ustanovila resolucija ZN, temveč zmaga v vojni za neodvisnost s krvjo junaških borcev, med katerimi so mnogi preživeli holokavst – predvsem iz vichyjskega režima v Franciji,« je zapisal v sporočilu za javnost.