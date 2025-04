Razmerja: nedostopno je zelo privlačno

Zakaj nas nekateri ljudje spolno privlačijo skorajda od prvega trenutka? Je razlog v kemiji med dvema ali je še kaj drugega v ozadju? Razlogov je veliko, preberite si tiste najpogostejše!

Podobnost

Praviloma nas privlačijo tisti, ki so nam fizično podobni, pa čeprav tega morda ni opaziti na prvi pogled. Morda se sliši samovšečno, a takšen je očitno zakon privlačnosti, ki deluje med dvema, kar dokazujejo tudi številne raziskave, denimo, ko so se posamezniki odločali med obrazi, so svoj digitalno spremenjeni obraz največkrat izbrali za najprivlačnejšega.

Pogosto ljudi pritegne tudi obraz nekoga, ki jih spominja na družinskega člana ali sorodnika, morda celo enega od staršev. Posamezniki, ki imajo starejše starše, si običajno izberejo starejšega partnerja.

Adrenalin

Ko smo fizično v pogonu in imamo povišan srčni utrip, smo veliko dovzetnejši za spogledovanje, zato je tudi možnost, da nas bo nekdo spolno privlačil, veliko večja. Na delu so endorfini, ki nam izboljšujejo počutje in nas zavedejo, da vznemirjenost pripisujemo osebi, ki nas tisti hip povečano zanima.

Sorodnost duše

Tudi seks je lahko stvar duše, če spoznamo pravo osebo, s katero nas povezuje tako fizična kot umska privlačnost. Gre za občutek, da bi bili radi nekomu kar se da blizu. Seks je konec koncev tudi izmenjava energije, lahko pa se včasih zgodi, da nas nekdo fizično tako privlači, da to zamenjamo za sorodno dušo.

Smisel za humor

Ko nas nekdo zna nasmejati, ni pomembno samo to, da se nasmejemo in sprostimo, ampak da se med dvema človekoma tako ustvarja zaupanje, ki počasi raste. Ko nekomu zaupamo, postane fizična privlačnost še večja in še veliko prijetnejša, saj si lahko predstavljamo, kako lepo bi nekdo lahko poskrbel za nas.

Nedostopnost

Videti je, da je nedostopnost med močnejšimi zakoni privlačnosti. Ljudje, ki so iz takšnega ali drugačnega vzroka nedostopni, se zdijo veliko privlačnejši kot tisti, ki so na dosegu roke, vedno pripravljeni pomagati ali najti dobro besedo.