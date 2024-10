Nepričakovani »spektakel« na iranski televiziji! Poglejte, kdo se je pojavil v kadru

Bela hiša je sporočila, da Združene države že leta natančno spremljajo iranske grožnje nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu in opozarjajo na »hude posledice«, če Teheran napade katerega koli ameriškega državljana, poroča Times of Israel.

»To vprašanje obravnavamo kot zadevo najvišje prioritete za nacionalno in domovinsko varnost ter ostro obsojamo Iran zaradi teh drznih groženj. Če Iran napade katerega koli našega državljana, vključno s tistimi, ki še vedno služijo Združenim državam ali so v preteklosti služili, se bo soočil s hudimi posledicami,« je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše Sean Savett.

Vstal od mrtvih?

Danes ponoči je iranska državna televizija na posnetku prikazala osebo, ki je bila videti kot Ismail Hani, vrhovni poveljnik iranskih sil Kuds. Domnevno se je pojavil na komemoraciji za višjega poveljnika revolucionarne garde, ki je bil ubit v Libanonu.

V zadnjih dneh so se začela širiti poročila in govorice o Hanijevi usodi, potem ko je izginil iz javnosti. Nekateri so poročali, da je bil morda ubit v izraelskem napadu v Libanonu, katerega cilj je bil visoki uradnik Hezbolaha Hašem Safiedin, medtem ko so drugi namigovali, da je morda doživel srčni zastoj ali da ga je Iran zasliševal kot vohuna.

Ismail Hani. FOTO: Wana News Agency Via Reuters

Posnetek prikazuje Hanija na komemoraciji v iraškem mestu Karbala za generala Iranske revolucionarne garde Abasa Nilforoušana, ki je bil ubit v izraelskem letalskem napadu skupaj z vodjo Hezbolaha Hasanom Nasralo 27. septembra.

Izrael pripravljen napasti Iran

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil Združenim državam, da je Izrael pripravljen napasti iranske vojaške tarče, ne pa jedrskih ali naftnih objektov, poroča Washington Post, ki se sklicuje na dva uradnika, seznanjena s to zadevo.

Netanjahu je to dejal Joeju Bidnu, ko sta se prejšnji teden pogovarjala po telefonu o načrtih Izraela za povračilni ukrep proti Iranu zaradi napada z balističnimi izstrelki 1. oktobra, ki so ga ZDA poskušale omiliti.

Navajajo, da je eden od uradnikov povedal Washington Postu, da je izraelski premier privolil v načrtovanje napada na način, ki ne bo vplival na bližajoče se ameriške volitve. Namreč, napad na energetske objekte bi lahko povzročil skok cen nafte, kar bi lahko ogrozilo možnosti podpredsednice Kamale Harris med volivci, nezadovoljnimi z višjimi cenami na bencinskih črpalkah.

Po navedbah uradnika bo izraelski povračilni napad izveden pred volitvami 5. novembra, da bi se izognili videzu šibkosti.

Sankcije za Iran

Iran je obsodil nove sankcije EU in Velike Britanije proti Teheranu ter zanikal dobavo balističnih raket Rusiji, je v torek zapisal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagei v objavi na X.

Evropska unija se je v ponedeljek dogovorila, da bo uvedla sankcije za sedem posameznikov in sedem organizacij, vključno z letalsko družbo Iran Air, zaradi njihove povezanosti z iranskim prenosom raket Rusiji.

Protestniki z maskami političnih figur. FOTO: Clodagh Kilcoyne Reuters

Prejšnji mesec so Združene države, ki se sklicujejo na obveščevalne podatke, za katere pravijo, da so jih delile s svojimi zavezniki, izjavile, da je Rusija od Irana prejela balistične rakete za vojno v Ukrajini. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je v torek navedbe zanikal.

»Nekatere evropske države in Združeno kraljestvo so žal brez dokazov trdili, da je Iran vojaško posredoval v tem konfliktu, kar je bilo popolnoma ovrženo,« je dejal Bagei, ko je govoril o rusko-ukrajinski vojni.

Sankcije vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v Evropsko unijo.