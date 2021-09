Mačo Putin spet v divjini

Spet je potrdil svojo možatost.

Tokrat ni jezdil zgoraj brez, prav tako ni pilotiral vojaškega letala, ampak je izbral mnogo mirnejše in manj tvegane dejavnosti. To seveda še zdaleč ne pomeni, da ruski predsednik kakor koli ustavlja konje, oddih si je tokrat pač začrtal malce manj adrenalinsko. Kljub temu jena svoje oboževalce znova naredil izjemen vtis, pri nasprotnikih pa seveda ne manjka posmeha na račun zasanjanega poziranja sredi neokrnjene narave.Tudi tokrat si je za sprostitev izbral prostrano in divjo Sibirijo, spet ga je spremljal obrambni minister, s katerim sta veselo pohajkovala po čudoviti okolici in si privoščila nekaj ribolova, ki ga je predsednik seveda zapečatil z zavidljivim ulovom. Nekajdnevni oddih sta si privoščila na začetku septembra po delovnem obisku na daljnem vzhodu Ruske federacije, idilično preživljanje prostega časa pa sta ovekovečila in fotografije pred dnevi objavila na spletni strani Kremlja. Kot vemo, je njuno vrnitev v Moskvo potem sicer skazila vest, da je več deset članov Putinove delegacije okuženih, zato je moral tudi predsednik v samoizolacijo, a so iz njegovega kabineta kmalu potrdili, da kleni 68-letnik ni okužen, ne nazadnje je prejel dva odmerka domačega cepiva sputnik V.Kljub temu je moral Putin odpovedati delovno pot v Tadžikistan, je pa lahko vsaj v miru izbral in uredil dopustniške fotografije iz divjine, da jih je potem zadovoljen delil z javnostjo in tako znova potrdil svojo mačistično držo.