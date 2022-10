Kovanci in bankovci z Elizabeto II. gredo za med

Kot smo že napovedovali, se po smrti Elizabete II. obetajo spremembe tudi na otoških bankovcih in kovancih. A čeprav bo zdajšnji denar ostal v obtoku še leta in leta, tudi v državah Commonwealtha, se zbiratelji že goreče potegujejo za redke primerke. Ti bodo namreč morda nekoč glede na izjemno priljubljenost monarhinje dosegali neverjetne vrednosti, zato so se mnogi podali v lov predvsem za jubilarnimi serijami, posebnimi, omejenimi izdajami ali tistimi iz obdobja začetka njene vladavine.

Največ povpraševanja je po jubilarnih in omejenih serijah. FOTO: Daniel Munoz, Reuters

Vrednost poskočila

Veliko povpraševanja je tudi po bankovcih s podobo Elizabete kot deklice, ko je bila še princesa, denimo, bankovec za 20 kanadskih dolarjev ali 50 avstralskih centov. Skupno je Elizabeta upodobljena na 33 denarnih valutah po vsem svetu, kar je seveda rekord, trg starih kovancev in bankovcev pa je zadnja leta prava zbirateljska meka, pojasnjujejo poznavalci. Kakšne bodo končne vrednosti posameznih primerkov, je tako težko določiti, a vrednost kovanca za 2 avstralska dolarja, ki je nastal ob 60. obletnici kraljičinega kronanja, je zdaj vreden 90-krat več.

Številne avkcijske hiše si že manejo roke in se pripravljajo na dražbe, železo se kuje, ko je vroče, največ povpraševanja pa je ravno po 20-dolarskem kanadskem bankovcu iz leta 1935, ko je Elizabeta štela komaj osem let. Nekateri mu pripisujejo vrednost tudi več tisočakov, vendar je za oceno realnega stanja treba še malce počakati, mirijo strasti strokovnjaki.

Kot rečeno, bo portret pokojne kraljice na različnih valutah kmalu začela spodrivati podoba novega kralja Karla III., a bo Elizabeta II. še dolgo ostala v obtoku, so sporočile centralne banke Kanade, Avstralije in Nove Zelandije, prav tako bodo še nekaj časa tiskali bankovce in kovali kovance s pokojno vladarico. Prve kovance z novo podobo monarha običajno izdajo v prvem letu po kronanju.