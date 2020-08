Koronastanje na Hrvaškem: to so zadnje številke

V BiH in Severni Makedoniji manj kot 200 novih okužb, v Srbiji spet več kot 300

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem v 984 testiranjih potrdili 36 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Umrli so še štirje bolniki s covidom 19, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Aktivno okuženih je na Hrvaškem 738 ljudi. V bolnišnicah se zdravi 131 bolnikov s covidom 19. Od tega jih je šest na ventilatorjih.Največ primerov so v zadnjih 24 urah zabeležili v vukovarsko-sremski županiji, in sicer 26. Testirali so 93 ljudi.Iz BiH ter Severne Makedonije danes poročajo o manj kot 200 novih primerih okužbe s koronavirusom. V BiH so jih potrdili 187, v Severni Makedoniji pa 166. Covid 19 je v obeh državah znova zahteval tudi nekaj življenj. Iz Srbije pa medtem znova poročajo o več kot 300 novih okužbah in osmih novih smrtnih žrtvah.