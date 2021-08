Kopalci ogorčeni: v morju fekalije, zbolela je cela plaža

Turisti v Klenovici pri Novem Vinodolskem so ogorčeni zaradi močno onesnaženega morja. Poročajo o odvratnem smradu, ki se širi po plaži, zaokrožile so tudi fotografije umazanih madežev. Mnogi kopalci so zaradi fekalij v morju zboleli, imajo drisko in bruhajo, pišejo hrvaški mediji.



»Največji in alarmantni problem letošnje sezone je umazano morje, ki je zares v groznem stanju. Zbolela je cela plaža, številni imajo prebavne težave, številni otroci bruhajo in imajo povišano temperaturo. Da ne bi staknili še česa, smo bili po 20 letih obiskovanja tega kraja, prisiljeni oditi drugam, poiskati čisto morje,« je v pozivu medijev zapisala ena od bralk.



Težava naj bi bila v bližnjem kampu, ki se je v zadnjem času močno razširil, kanalizacijski sistem pa množice ljudi ne dohaja. »Vsi plavamo v fekalijah,« je dejala.



Mestne oblasti se za zdaj še niso odzvale.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: