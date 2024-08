Konec upanja! Iskanje mladega Britanca, ki je na Hrvaškem padel s križarke, je prekinjeno

V nedeljo okoli 14. ure so uradno prekinili obsežno iskanje mladega Britanca, ki je v petek padel s križarke pri otoku Jabuka, ki leži zahodno od otoka Vis, poroča HRT.

Akcijo je usklajeval center za iskanje in reševanje na morju. V iskalno akcijo so bili poleg policije vključeni Lučka kapetanija Split, Lučka izpostava Hvar, obalna straža s čolnom in letalom ter uslužbenci policijske pomorske postaje Zadar pa tudi veliko lastnikov manjših ladjic oziroma čolnov.

Tudi plavajoči hotel iz flote Royal Carribean je ure dolgo krožil okoli mesta, kjer naj bi mladenič padel v vodo, v iskanju so sodelovale tudi posadke dveh drugih potniških ladij.

Član posadke je takoj vrgel rešilni jopič

»Moški je padel v morje z višine več kot 30 metrov, pri padcu se je morda poškodoval,« je pred dvema dnevoma povedal koordinator v Državnem centru za usklajevanje iskanja in reševanja na morju Radovan Linić.

Vodja Nacionalnega centra za usklajevanje iskanja in reševanja na morju Edo Šarunić je pojasnil, da je mladega Britanca v morju opazil član posadke križarke in mu takoj vrgel rešilni pas. »Ni pa videl, kako se je končalo. Takoj smo kontaktirali splitsko kapitanijo, ki je pristojna za območje, pomorsko policijo in obalno stražo,« je dejal.