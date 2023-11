Konec samopostrežnih blagajn, zaradi katerih so beležili porast tatvin

V obdobju vedno hitrejšega tehnološkega napredka, ko se mnogi bojijo, da jih bodo nadomestili roboti in umetna inteligenca, so se pri verigi enega največjih britanskih supermarketov odločili, da uberejo povsem nasprotno pot in kot prvi na Otoku odstranili vse samopostrežne blagajne.

»Poslušali smo kupce in njihove potrebe in večina si želi osebnega stika, tudi to je del izkušnje nakupovanja,« je dejal generalni direktor Boothsa Nigel Murray in dodal: »Namesto umetne inteligence smo se raje odločili za pravo inteligenco, tople zaposlene s čutom za sočloveka.« Tudi sicer, kot pravi, se samopostrežne blagajne ne obnesejo prav dobro, saj da so počasne, nezanesljive in neosebne. Odkar so jih uvedli, beležijo porast tatvin, o čemer poročajo tudi zaposleni v drugih trgovinah in trgovskih verigah.

So nezanesljive in počasne. FOTO: Seventyfour/Getty Images

Težava pri nakupu alkohola

»Prodajamo veliko artiklov, ki jih je treba tehtati, kot so sadje in zelenjava, pekovski izdelki, ki jih lahko stranke same vzamejo in se preštejejo šele na blagajni. Vse to je prava vaba za tatove in goljufe, ki stehtajo eno jabolko, v vrečko pa spravijo tri. Samopostrežna blagajna tega pač ne ve in tako smo ob precej denarja,« pravi Murray, ki je izpostavil tudi težavo pri nakupu alkohola, ko mora kupec čakati zaposlenega, da potrdi, da je primerne starosti, s tem pa izgublja svoj čas in čas prodajalca ter njegovih strank pri blagajni.

Namesto umetne inteligence smo se raje odločili za pravo.

»Manjše trgovine, ki so v družinski lasti, nikoli niso niti pomislile, da bi uvedle samopostrežne blagajne, saj se lastniki zavedajo, da ljudje k njim prihajajo tudi zaradi osebnega stika, velike verige pa temu ne posvečajo posebne pozornosti, saj jih v prvi vrsti zanima dobiček. Veseli me, da so tudi oni začeli poslušati mnenja in želje strank, tako bodo oboji na boljšem,« je odločitev Boothsa pozdravil izvršni direktor britanskega neodvisnega združenja trgovcev na drobno Andrew Goodacre.