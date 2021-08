Komika brutalno umorili, ta se jim do zadnjega trenutka smeje (VIDEO)

Afganistanska realnost je z vrnitvijo talibanov postala kruta in nečloveška. Po zadnjih podatkih tako talibani afganistanskim državljanom ne bodo več omogočali dostopa do letališča v Kabulu, od koder bi odšli iz države. Prav tako evakuacije iz Afganistana po izteku roka 31. avgusta ne bodo več dovoljene.Medtem pa je po spletu zaokrožil posnetek likvidacije znanega afganistanskega humorista, znanega kot, poroča Daily Mail.Ubili so ga minulu mesec, potem ko so Alahovi vojščaki zavzeli Kandahar, so sporočili iz organizacije Human rights watch. Na posnetku se vidi, da se je komik do zadnjega trenutka delal norca iz talibanov. V posnetku njegovih zadnjih trenutkov se še tik pred smrtjo prepira z džihadisti, nato pa ga eden od talibanov začne klofutati.Komika so nedolgo potem, ko je bil posnetek narejen, brutalno umorili, talibani pa so na začetku zanikali, da so vpleteni v komikovo smrt. A kasneje so le priznali, da so ga aretirali in trdili, da naj bil bil vpleten v mučenje in ubijanje njihovih borcev.