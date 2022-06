Koliko stane dopust za štiričlansko družino na hrvaški obali

Hrvaški Index je preveril, koliko bi morala štiričlanska družina odšteti za tedenski dopust na hrvaški obali. Na otokih je težko najdi apartma pod 150 evri na noč. Posebej priljubljena Komiža na Visu se je že pred meseci dobro polnila, tako da tam ob vrhuncu sezone ne boste našli cenovno ugodne nastanitve. Na voljo je še vila za 500 evrov. Drugod po otoku so v ponudbi apartmaji od 100 ('luknje') do 1000 (vile) evrov.

V Makarski se cene gibljejo od 80 do 250 evrov na dan. Solidno stanovanje zunaj središča bi štiričlansko družino stalo okoli 700 evrov. Če imate pod palcem več, lahko najamete tudi stanovanje z bazenom za 1269 evrov na noč.

Medtem ko so nastanitve na Hrvaškem okoli 100 do 200 evrov, pa so v bosanskem Neumu tudi dvakrat nižje.

V Dubrovnik so stanovanja na voljo od 80 evrov na noč, pa tudi vile za 400 evrov. Staro mesto je že razprodano, edino stanovanje, ki je še prosto, stane dobrih 150 evrov. Za tedenski dopust v Dubrovniku bi tako odšteli okoli 50 evrov več kot v Makarski.

Na Hvaru so cene zasoljene. Najcenejši še prosti apartma je 155 evrov na noč, lahko pa najamete tudi takšnega za 1256. Cene so bistveno višje kot v obalnih mestih. Povprečje za štiričlansko družino za tedenski dopust na Hvaru je okoli 1751 evra.

Na Pagu izberite Kolan ali Šimune, ne pa Zrća in Novalje. V središču Paga se še najdejo apartmaji za 500 evrov za teden dni, medtem ko bi v Novalji odšteli najmanj 763 evrov.

Apartmaji v Crikvenici stanejo okoli 80 evrov na noč, so pa tudi takšni za 60 in 97 evrov.

V srcu Istre so našli obnovljeno hišo z bazenom za 84 evrov na noč (za štiričlansko družino skupaj 600 evrov na teden), se je pa seveda treba do morja nekaj časa peljati. Nastanitve v Pulju, Rovinju in Umagu pa stanejo podobno kot drugod ob obali. Za dostojen apartma s klimo in parkiriščem bo treba odšteti okoli 700 evrov za sedem nočitev.