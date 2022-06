Bralec že plačal aranžma 'first minute', nato pa šok

Da bodo naraščajoče cene energentov in hrane že letos poleti udarile tudi turistično panogo, smo že pisali. V turističnih agencijah so tako pred začetkom sezone svetovali, naj se potniki za počitnice odločijo čim prej in si tako zagotovijo nižjo ceno. Bralec je že plačal aranžma, nato pa moral pred odhodom za letalski prevoz odšteti še 56 evrov.

Toda, kot kaže, jim tudi ponudba 'first minute' ne bo kaj veliko pomagala. Tik pred odhodom na potovanja z letalom namreč slovenske turistične agencije obveščajo potnike, da morajo zaradi višjih cen goriva poravnati dodatne stroške za prevoz.

»Obveščamo vas, da zaradi dražitev cen goriva, v skladu z Obligacijskim zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja v RS, Zakonom o varstvu potrošnikov ter v skladu s Splošnimi pogoji in navodili za potovanja, dopuščamo možnost spremembe cene pri letalskih prevozih zaradi sprememb cen goriva,« so bralca, ki je potoval na Kefalonijo, obvestili iz agencije Palma. Letalski prevoznik jih je obvestil o povišani ceni, zaradi česar se je rezervacija podražila: za 28 evrov po smeri na osebo oz. 56 evrov na osebo za povratni let. Za bralca in njegovo štiričlansko družino to pomeni dodatni strošek 224 evrov.

»Izredna situacija«

Pri Palmi so pojasnili, da se zaradi dviga cen energentov srečujejo »z izredno situacijo«, velika nihanja (tudi tedenska) se kažejo pri prevozih, prehrani, nastanitvah in drugih storitvah. »Situacija, v kateri smo se znašli, je tako izjemna, da prihaja tudi do 120-odstotnega povišanja cen letalskega goriva in ponekod celo še več. Tukaj je treba upoštevati tudi tečajne spremembe (slabljenje EUR glede na USD), ki tudi vplivajo na stroške prevoznikov. Naj omenimo, da je večina stroškov letalskega prevoza povezana z ameriškim dolarjem. Situacija na trgu tako ostaja nepredvidljiva.«

Zapisali so še, da so sledili smernicam Združenja letalskih prevoznikov in napovedim finančnih inštitucij (tudi napovedi EU), ki so vse po vrsti predvidevale postopno umiritev (znižanje) cen in posledično znižanje cen energentov, ki naj bi sovpadala z glavno turistično sezono. »Naše iskrene želje so, da bo temu tako in upamo, da bo prišlo le do manjših korekcij cen iz naslova dviga stroškov prevoza ali jih sploh ne bo. Tudi do sedaj smo nastale dodatne stroške v skladu s pozitivno poslovno politiko pokrivali sami.«

FOTO: Shutterstock

Potniki so oziroma bodo v skladu z zakonskimi določili obveščeni o doplačilu za gorivo najkasneje 21 dni pred posameznim odhodom, doplačilo pa je odvisno od takratne cene goriva. Če bi doplačilo presegalo 8 % cene, ima potnik pravico do odpovedi potovanja brez stroškov zanj, so še sporočili iz Palme. »Naj poudarimo, da so potniki o metodologiji in višini dodatka za gorivo obveščeni v naprej (splošni pogoji) in da višino doplačila tudi sami delno subvencioniramo.«

Znesek odvisen od destinacije

Iz agencije Kompas so sporočili, da lahko dodatni strošek za povratni prevoz lahko znaša od 8 do 144 €, odvisno od višine dviga stroška goriva. »V zadnjih tednih beležimo povprečen dvig med 56 do 84 €, glede na izhodiščno ceno goriva,« so zapisali. Strošek doplačila zaradi dviga cene goriva se nanaša na vse čarterske prevoze z odhodom iz Ljubljane, torej pretežno za aranžmaje počitnic v Grčiji, Turčiji in Egiptu ter vse posebne čarterske polete na izbrane destinacije v Evropi. »Zneski so izračunani kot razmerje med dolžino poleta in ceno tone goriva po sistemu PLATS na dan končnega izračuna. Višina doplačila je odvisna od letalskega prevoznika ter destinacije, kamor potniki potujejo.« Pravijo, da stranke dodatne stroške sprejemajo z razumevanjem.

