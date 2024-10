Kim Džong Un spet provocira: Severna Koreja izstrelila raketo, prihajajo obsodbe, a tudi nove sankcije

Severna Koreja trdi, da je izstrelila medcelinsko balistično raketo (ICBM) v rekordnem poskusu, ki je presegel vse prejšnje, je poročala državna agencija KCNA.

Svet za nacionalno varnost Južne Koreje je sporočil, da je Severna Koreja z izstrelitvijo medcelinske balistične rakete znova kršila resolucije Varnostnega sveta ZN. Svet za nacionalno varnost se je odločil uvesti nove sankcije proti Severni Koreji in tesno sodelovati z zavezniki in ZN, da bi zagotovil, da se bodo sankcije mednarodne skupnosti proti Severni Koreji lahko strožje izvajale, so še sporočili iz urada južnokorejskega predsednika Yoon Suk Yeola.

Tudi ameriška vojska tudi obsodila izstrelitev rakete in Severno Korejo pozvala, naj se vzdrži nadaljnjih nezakonitih in destabilizirajočih dejanj.