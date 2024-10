Drama na severnokorejski televiziji: »Če najdemo še enega, bomo napovedali vojno!«

Napetosti na Daljnem vzhodu naraščajo, situacijo pa dodatno zapleta vpletenost severnokorejskih vojakov v vojno v Ukrajini. Severna Koreja trdi, da je našla ostanke južnokorejskega vojaškega brezpilotnega letala, poroča Newsweek.

V dramatičnem televizijskem nagovoru v Pjongjangu so zatrdili, da bo vsaka nadaljnja kršitev njihove teritorialne suverenosti pomenila napoved vojne. Spomnimo, napetosti so v zadnjih dneh dosegle vrhunec, še posebej od maja, ko je Severna Koreja začela spuščati balone, napolnjene s smetmi, nad južnokorejska mesta. To je spodbudilo Seul, da je ponovno začel propagando prek zvočnikov v demilitarizirani coni.

Ta teden je Severna Koreja obtožila Južno Korejo, da je v treh primerih lansirala dron nad Pjongjang, in zagrozila, da bo odgovorila z vojaško silo, če se to ponovi.

»To pomeni takojšnji napad«

Severnokorejska državna agencija KCNA je v soboto prekinila redni televizijski program in sporočila, da je bilo sestreljeno južnokorejsko vojaško brezpilotno letalo, ki je pristalo na severnokorejskem ozemlju, je poročal Reuters.

Južnokorejski zakonodajalec Yu Yong-Weon je za Reuters dejal, da so droni na fotografijah, ki jih je objavil Pjongjang, videti kot nadzorni droni, ki jih je izdelalo podjetje Sungwoo Engineering in jih južnokorejska vojska prejela leta 2023. KCNA je v svojem poročilu poudarila, da bo vsaka nadaljnja »kršitev ozemlja, zraka ali voda DLRK (Demokratične ljudske republike Koreje) s strani južnokorejskih vojaških sil obravnavana kot resna vojaška provokacija proti suverenosti DLRK«.

Severna Koreja je razstrelila pomembne ceste, ki so jih povezovale z Južno Korejo. FOTO: Kcna Via Reuters

»To pomeni napoved vojne in takojšnji napad,« je bilo predvajano na severnokorejski televiziji.

Grozijo z jedrskim orožjem

Newsweek se je za komentar obrnil na južnokorejsko obrambno ministrstvo, ki je dejalo, da »enostranskih trditev Pjongjanga ni vredno preverjati ali nanje odgovarjati,« je poročal tudi Reuters.

Seul je poudaril, da bi vsakršen odziv na trditve Pjongjanga pomenil vpletanje v politične igre. Spomnimo, severnokorejski voditelj Kim Džong Un je že prej ta mesec opozoril, da bi lahko v morebitnem spopadu z Južno Korejo in ZDA uporabil jedrsko orožje, saj je obe državi obtožil za krepitev vojaškega sodelovanja. Kot so poročali številni svetovni mediji, se je severnokorejska vojska ta teden fizično vključila v vojno v Ukrajini, saj je poslala svoje vojake na bojišče.