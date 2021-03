Katastrofalne napovedi: zaklonišča bodo postala nepogrešljiva

Zaradi podnebnih sprememb vse več tropskih področij na našem planetu kmalu ne bo več primernih za življenje ljudi, vse večja vročina in vlaga pa ogrožata velik del svetovnega prebivalstva, ki se bo znašlo v potencialno smrtonosnih razmerah, je pokazala nova preiskava, piše The Guardian. Če svetovne vlade ne bodo omejile globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko dobo, se bo tropsko področje na obeh straneh ekvatorja, spremenilo v tako ogrožajoče, da bo prešlo mejo, ko bi se ljudje še lahko prilagodili življenju.

Naraščanje vlage lahko usodno

Človeka ogroža tudi naraščajoča vlaga. Če je preveč vlažno, se človeško telo ne more ohlajati z znojenjem, je opozoril Yi Zhang, raziskovalec z univerze Princeton, ki je vodil raziskavo, objavljeno v časopisu Nature Geoscience. Visoke telesne temperature človeškega telesa so zelo nevarne ali celo smrtonosne. Če se temperatura vlažnega termometra dvigne nad 35 stopinj Celzija, v teoriji noben človek tega ne more prenesti, ne glede na to, koliko vode popije, pa meni Mojtaba Sadegh, strokovnjak za klimatska tveganja z univerze Boise v ameriški zvezni državi Idaho.



Ozračje se je doslej že segrelo za 1,1 stopinje Celzija v primerjavi z predindustrijsko dobo, v roku 10 let pa bi že lahko dosegli 1,5 stopinje višjo temperaturo. To bi lahko imelo hude posledice za večji del človeštva. Okoli 40 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v tropskih državah, do leta 2050 naj bi bil ta odstotek že 50.

Na udaru predvsem Bližnji vzhod

Najnovejša študija ugotavlja, da bi zaradi naraščajočih temperatur deli Bližnjega vzhoda postali nemogoči za življenje ljudi, veliko nevarnost pa to pomeni tudi za dele Kitajske in Indije. Sadegh opozarja, da bi dvig temperatur močno prizadel prav območja, kjer so države z nizkimi prihodki ljudi in bi bilo težko zagotoviti potrebno infrastrukturo. Infrastruktura, kot so zaklonišča s hladnim zrakom, bi po njegovem postala absolutno nujna za preživetje ljudi. V naslednjih desetletjih bi se lahko število ljudi, ki sedaj živijo na območjih, ki bi zaradi višjih temperatur postala negostoljubna do človeka, povečalo na tri milijarde.

