Kakšna neverjetna najdba! Izkopali erotično kočijo

Pompeji so postregli še z eno znamenitostjo, arheologi so namreč na najdišču izkopali tako rekoč nepoškodovano kočijo z erotičnimi motivi, namenjeno sprevodom in slovesnim prireditvam. Štirikolesna železna kočija za eno ali dve osebi je edini znan primerek te vrste, poudarjajo v arheološkem parku.Odkrili so jo v vili Civita Giuliana, severno od Pompejev. Kot pojasnjuje zgodovina, so jo uporabljali pripadniki rimske elite za posebne ceremonialne priložnosti, na vozu pa sta v bronu upodobljena moški in ženska v erotičnih položajih, poroča STA. Pompeji so tako neusahljiv vir zakladov, si manejo roke na italijanskem kulturnem ministrstvu: pred leti so tam namreč odkrili tudi ostanke treh konj, eden je bil še vedno v vpregi, konec minulega leta pa so izkopali dobro ohranjen pult rimske okrepčevalnice, ki je, kot kaže, delovala vse do izbruha vulkana. Tudi pult so krasile različne podobe, okrepčevalnica pa velja za enega najstarejših artefaktov v Pompejih.Ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Italiji in Evropi še naprej navdušuje, a žal tudi priteguje roparje, ki do zakladov kopljejo celo predore in uničujejo dragoceno najdišče. Območje ponuja še najmanj 20 hektarjev površine, ki jo je treba izkopati, razlogov za obisk Pompejev, ki so se skrivali pod kupom vulkanskega pepela, blata in lave od izbruha Vezuva leta 79 do 18. stoletja, tako ne bo zmanjkalo. Leta 2019 so našteli skoraj štiri milijone obiskovalcev, lani je kraj po večini sameval zaradi izbruha novega koronavirusa.