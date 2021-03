Johnson & Johnson bo cepivo v EU začel dostavljati 19. aprila

Ameriško podjetje Johnson & Johnson je danes sporočilo, da bodo 19. aprila začeli Evropski uniji dostavljati cepivo proti covidu 19. S tem se bo pospešil boj proti covidu 19, saj cepivo v nasprotju s tistimi, ki so že v uporabi v EU, učinkovito zaščito nudi že po prvem odmerku.



Evropska agencija za zdravila (Ema) je cepivu Johnson & Johnson prižgala zeleno luč v sredini marca. Pred tem so že odobrili uporabo cepiv Pfizerja in Biontecha, Moderne in Astrazenece.



Unija se je z ameriškim podjetjem dogovorila za nabavo 200 milijonov odmerkov cepiva ter dodatnih opcijskih 200 milijonov odmerkov. Cepivo je prvo v EU, ki nudi učinkovito zaščito že po prvem odmerku, obenem pa ga je lažje hraniti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: