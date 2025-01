Je to ključni pogoj, brez katerega Putin ne bo pristal na končanje vojne? »Vprašanje ozemlja ni glavni problem«

Rusija bo v morebitnih pogajanjih z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zahtevala, da Ukrajina drastično zmanjša vojaške vezi z Natom in postane nevtralna država z omejeno vojsko, trdijo viri blizu Kremlja. Vse bolj prepričan, da ima prednost na bojišču v Ukrajini, je ruski predsednik odločen doseči svoj cilj, da se Kijev ne vključi v zavezništvo Nato in omeji vojaške zmogljivosti Ukrajine.

Stališče Kremlja je, da čeprav lahko nekatere članice Nata še naprej pošiljajo orožje Ukrajini v okviru dvostranskih varnostnih sporazumov, tega orožja ne smejo uporabiti proti Rusiji ali za ponovno zavzetje ozemlja, je povedal eden od virov, seznanjen s pripravami Moskve na morebitna pogajanja.

»Vprašanje ozemlja ni glavni problem«

Te trdne začetne zahteve bodo skoraj zagotovo nesprejemljive za ukrajinske voditelje, ko se vojna približuje tretjemu letu. Putinovo stališče tudi nasprotuje Trumpovi izrečeni želji po hitrem koncu konflikta in bi lahko bilo zasnovano tako, da bi Moskvi dalo prostor za pogajanja, navaja Bloomberg.

Pogoji Rusije vključujejo tudi ohranitev nadzora nad vsaj 20 odstotki ukrajinskega ozemlja, vključno s polotokom Krim, priključenim leta 2014, čeprav je Moskva odprta za nekatere ozemeljske menjave, so povedali nekateri viri. Ukrajina je od ZDA in Evrope prejela več deset milijard dolarjev vojaške pomoči, odkar je Rusija februarja 2022 začela svojo invazijo. Največja skrb Ukrajine je, da bi konec spopadov omogočil Rusiji, da se ponovno zbere in napade, zato Kijev pravi, da potrebuje zahodno orožje in dovolj močno vojsko.

»Vprašanje ozemlja ni glavni problem. Obstaja veliko širši kontekst, ki ga na Zahodu očitno še vedno ne razumejo popolnoma,« je dejala Tatjana Stanovaja, ustanoviteljica svetovalnega podjetja R.Politik in višja sodelavka Carnegie Russia Evroazijskega centra in dodala, da je odnos Moskve do ukrajinske kandidature za Nato in razorožitve neomajen.

Minimalne Putinove zahteve

Minimalne ruske zahteve so nevtralna Ukrajina, ustavitev nadaljnjega širjenja Nata v postsovjetske države in stroge omejitve glede velikosti ukrajinske vojske, pravi Pavlo Danilin, politični analitik, ki sodeluje s Kremljem. Ukrajina še vedno drži ozemlje v ruski regiji Kursk po nepričakovani invaziji lani, kar bi lahko bil pogajalski adut, če ga Kijev obdrži.