Je ta posnetek dokaz, da ima Putin dvojnika? (VIDEO)

O tem, da ima ruski predsednik Vladimir Putin dvojnika oziroma več njih, kroži veliko teorij. Največji dvomljivci, ki želijo dokazati svoj prav, so pozorni na vsak Putinov korak in vsakič, ko se pojavi v javnosti, najdejo kakšno podrobnost, s katero utemeljijo svoj prav.

Tokrat je pozornost vzbudil posnetek, ki je nastal 4. novembra. Putin je ob prazniku položil venec in se fotografiral z otroki, eden izmed njih pa ga je po fotografiranju vprašal: »Si ti Putin?« Ruski predsednik je odgovoril: »Za zdaj sem.«

Medtem ko so nekateri prepričani, da se je ruski predsednik šalil, drugi menijo, da je to dokaz, da na proslavi ni bil predsednik, temveč njegov dvojnik. »Putinov dvojnik se ne skriva več,« je zapisal Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve, ki je posnetek delil na družabnih omrežjih.

Da na posnetku ni pravi ruski predsednik, je bil prepričan tudi eden izmed komentatorjev, ki se mu je zdelo, da je dokaz tudi dejstvo, da se je Putin nasmejal. Nekateri so še dodali, da je bil to zagotovo dvojnikov zadnji dan življenja.

Analiza z umetno inteligenco

Pred kratkim pa se je v teorije, da Putin uporablja dvojnike, vpletla tudi umetna inteligenca. Japonska umetna inteligenca naj bi analizirala posnetke, obrazno mimiko, glas in ugotovila, da ruski predsednik uporablja več dvojnikov. Ugotovila naj bi še, da ima vsak izmed dvojnikov glasovne posebnosti in manire.

Sicer pa se o tem, da ima Putin dvojnike, govori že zelo dolgo. Eden izmed razlogov naj bi bilo njegovo slabo zdravstveno stanje. Pred kratkim je kremeljski vir razkril, da naj bi Putin oktobra doživel srčni zastoj.

Kremelj je vse govorice zanikal. V izjavi za javnost so zatrdili, da so govorice o zdravstvenem stanju ruskega predsednika lažne in da se Vladimir Putin počuti dobro. Na vprašanje, ali drži, da za javne nastope uporablja dvojnika, pa je Dmitrij Peskov odvrnil, da so to absurdne laži, ki ne izzovejo nič drugega kot smeh.