Je Putin že imenoval svojega naslednika? Umira, vendar je velik problem z njegovimi dvojniki

Skrivnost okoli Vladimirja Putina je sprožila številne dezinformacije o njegovem zdravstvenem stanju, pa tudi o njegovih sorodnikih, ki naj bi bili najeti za njegovo zaščito. Menda naj bi se mu zdravstveno stanje v zadnjem času močno poslabšalo, ta teden pa se znova pojavljajo trditve, da Putin umira in da svojo bolezen prikriva z dvojniki.

Na več uglednih spletnih straneh so se pojavili naslovi, da je Putinu zdravnik napovedal neizogibno smrt zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Telegram kanal General SVR je objavil več zgodb o Putinovem zdravju in njegovi vladi, te trditve pa so bile pogosto pripisane anonimnim virom brez preverjenih informacij.

»Obstaja mnenje, da bi bilo nekaj časa mogoče uporabiti dvojnika za Putina po smrti pravega Putina ali njegovem strmoglavljenju z oblasti. Skoraj vsi zainteresirani so se pripravljeni zbrati okoli obvladljivega dvojnika - edina težava je, kdo bo nadzoroval dvojnika. Za to je potrebno medsebojno zaupanje, ki pa ga ni,« je sporočil kanal General SVR, zapiše Newsweek.

Trdi se tudi, da je Putinov notranji krog skušal ustvariti soglasje okoli ideje o nadaljevanju Putinovega režima po Putinu, pri čemer se špekulira, da se sekretar Varnostnega sveta Ruske federacije Nikolaj Patrušev pripravlja na mesto voditelja. V kasnejši objavi na omenjenem kanalu je rečeno, da Putin želi, da njegove dolžnosti prevzame premier Mihail Mišustin, vendar je Patrušev naklonjen drugim visokim ruskim uradnikom.

Kaj je z zdravjem ruskega voditelja?

Veliko ugibanj o Putinovem zdravju je doslej temeljilo na videoposnetkih, ki prikazujejo, kako sedi ali se nerodno premika, kar so nekateri pripisali vrsti bolezni, kot sta rak ali Parkinsonova bolezen. Nekatere govorice so podkrepljene z drugimi, bolj zanesljivimi viri. Trije vodje obveščevalnih služb so julija lani za Newsweek povedali, da je bil Putin aprila 2022 na zdravljenju in da je zbolel za napredovalim rakom.

Istega leta je The Moscow Times navedel poročilo, da so Putina med letoma 2016 in 2019 spremljali zdravniki, vključno s kirurgom za raka ščitnice, na potovanjih v njegovo rezidenco v Sočiju, in da je bil morda operiran novembra 2016. let. Nedavna poročila, da je Putin na robu smrti, pa tudi načrti za njegovega naslednika niso bili podprti z drugimi viri in so bili objavljeni brez preverljivih dokazov.

Telegram kanal General SVR je ob tem delil še več nedokazanih trditev, na primer, da je Putin lani padel po stopnicah, da je bil tarča poskusa atentata v Moskvi in ​​da naj bi bil decembra na operaciji debelega črevesa.