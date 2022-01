Je Ano Frank izdal judovski notar?

Glavna sled naj bi bilo anonimno pismo, ki naj bi ga Otto Frank prejel leta 1946 in ki za izdajo družine obtožuje uglednega judovskega notarja Arnolda van den Bergha. A iz neznanih razlogov so sporočilo preiskovalci po vojni zanemarili, šele pred šestimi leti pa se ga je lotila posebna mednarodna skupina, ki je uporabila najsodobnejšo tehnologijo in gradivo ter ugotovitve proučila z agentom FBI Vinceom Pankokom na čelu.

Ano Frank in njeno družino ter še štiri druge Jude naj bi torej izdal amsterdamski notar, da bi rešil svojo kožo, sporočajo preiskovalci, prepričani, da je van den Bergh nacistom izročil seznam judovskih skrivališč v Amsterdamu in tako Frankove ter številne druge pahnil v okrutno usodo. Bil je član judovskega sveta, kot notar pa je sodeloval pri prenosu lastništva judovskih umetnin na vplivne naciste, tudi Hermanna Göringa, kar mu je dolgo zagotavljalo zaščito pred deportacijo. Leta 1944 naj bi mu Nemci zaščito preklicali in notar se je zbal zase ter za svojo družino. V obupu in paniki naj bi izdal številna skrivališča in avgusta 1944 so Nemci odkrili tudi Frankove, jih aretirali in prepeljali v koncentracijska taborišča, kjer so umrli vsi razen Otta Franka.

Ta ni nikoli javno govoril o domnevnem izdajalcu, nekoč je omenil le, da jih je izdal nekdo iz judovske skupnosti. Za notarjevo ime je verjetno izvedela tudi Miep Gies, ena od tajnic v podjetju s prizidkom, v katerem so se skrivali Judje; Giesova, ki je umrla leta 2010, stara 100 let, je bila po rodu Avstrijka, a posvojena na Nizozemsko in je družini Frank in drugim dve leti zagotavljala varnost pred nacisti. Vse do usodnega avgusta, ko so bili izdani. Policist, ki jo je zasliševal, jo je nazadnje izpustil, potem ko je izvedel, da se je rodila na Dunaju, iz skrivališča pa ji je uspelo pravočasno rešiti Anin dnevnik, ki ga je potem po vojni izročila njenemu očetu. Policistom je na dan aretacij v obupu celo ponujala denar v zameno za izpustitev Judov, a zaman. Vse svoje življenje je potem posvetila ozaveščanju o holokavstu in ohranjala spomin na Frankove, med enim od predavanj v ZDA pa je omenila, da je izdajalec družine umrl že pred letom 1960.

Izvirno pismo, ki ga je Otto Frank prejel 1946., naj bi sicer izginilo, preiskovalcem pa je uspelo izbrskati kopijo iz amsterdamskega mestnega arhiva in znova raziskati pomembno sled. Najnovejše ugotovitve bosta predstavila dokumentarni film in knjiga The Betrayal of Anne Frank (Izdaja Ane Frank), pod katero se je podpisala Rosemary Sullivan.