Jahte prepoznaven jadranski okras

Naši južni sosedje se nadejajo dobre turistične sezone, v zadnjem času pa jim optimizem vlivajo tudi lastniki prestižnih jaht, ki v večjem številu prihajajo v Split. Po poročanju tamkajšnjih medijev so namreč te prepoznaven okras t. i. zahodne obale Splita v poletnih mesecih.



V družbi Splitska obala, ki upravlja ta del luke, namreč opažajo porast povpraševanja bogatašev. »Letošnja navtična sezona nas je prijetno presenetila. Povpraševanje za privez je večje, število obiskovalcev se je v primerjavi z lanskim letom močno povečalo. Kakor lani je tudi letos veliko last minute najav, tako da imamo sliko le za prihodnja dva tedna. V normalnih sezonah je namreč ta več ali manj jasna že aprila, najpozneje maja. Glede na rezervacije pa smo polni do 11. avgusta,« je za Slobodno Dalmacijo povedal Dražen Delić, direktor Splitske obale. Na vprašanja, kdo v Split prihaja na velikih jahtah, ne odgovarja, saj identitete gostov ne razkrivajo. Časnik pa sam zaključuje, da ni težko uganiti, da gre za zelo premožne ljudi, saj teden dni oddiha na jahtah, ki so privezane na zahodni obali, stane celo premoženje. Največja, ki je letos prišla v Split, je bila dolga 85 metrov, povprečna velikost pa je okoli 45 metrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: