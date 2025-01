Izredne razmere v Kolumbiji, predsednik na krizno območje poslal vojsko

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je v ponedeljek razglasil lokalne izredne razmere zaradi spopadov med gverilskimi skupinami in narkokartelom Zalivski klan, v katerih je umrlo več kot 100 ljudi, skoraj 20.000 jih je moralo zapustiti domove. Na krizno območje ob meji z Venezuelo so že napotili vojsko.

V zadnjih spopadih so pripadniki Nacionalne osvobodilne vojske (ELN) napadli frakcijo Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (Farc), ki zavrača mirovni sporazum iz leta 2016 in nadaljuje vojskovanje. ELN se je spopadla tudi z največjim mamilarskim kartelom v državi Zalivski klan. Analitiki pojasnjujejo, da se gverilske skupine spopadajo, saj ocenjujejo, da zastali mirovni proces ogroža njihovo enotnost in dobiček, ki jim ga prinaša izjemno donosna trgovina s kokainom.

Predsednik Petro, ki si je doslej prizadeval za umirjanje napetosti in dialog s skupinami, je nakazal, da bo po zadnjih spopadih spremenil svojo politiko. Opozoril je voditelje ELN, da je njihova skupina »izbrala vojno in vojno bo tudi imela«. Nato je razglasil izredne razmere. Na obmejnem območju z Venezuelo je že nameščenih približno 5000 vojakov. Po poročanju AFP se vojaki še niso neposredno spopadli z gverilskimi skupinami niti se še niso odpravili na najbolj kritična območja, kjer po besedah višjih častnikov še vedno divja nasilje.

V največji proizvajalki kokaina na svetu je skoraj desetletje vladal relativni mir, čeprav več delov države še vedno nadzorujejo različne gverilske skupine in narkokarteli.