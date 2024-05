Izraelski minister objavil škandalozni videoposnetek, Španija v šoku: Zgroženi smo! (VIDEO)

Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je med stopnjujočim se sporom med Španijo in Izraelom zaradi vojne v Gazi obsodil videoposnetek, ki ga je objavil njegov izraelski kolega. Posnetek nakazuje, da bo Hamas Španiji hvaležen za napovedano priznanje Palestine.

Španija je prejšnji teden napovedala, da bo priznala Palestino kot državo, v zadnjih dneh pa sta dva ministra v španski vladi omenila genocid v Gazi.

Kratek video, ki ga je v nedeljo objavil izraelski zunanji minister Israel Katz na platformi X, poudarja sporočilo »Hamas: Gracias España« (»Hamas: hvala, Španija«).

Videoposnetek prikazuje špansko zastavo, nato par, ki pleše ob glasbi flamenka, prepleten s posnetki borcev Hamasa in ljudi, ki bežijo med napadom Hamasa v južni Izrael 7. oktobra.

Israel Katz, izraelski zunanji minister. FOTO: David Dee Delgado Reuters

»Ne bomo nasedli provokacijam. Posnetek je škandalozen in grozen,« je na novinarski konferenci v Bruslju dejal španski zunanji minister. »Škandalozno je, ker ves svet ve, vključno z mojim kolegom v Izraelu, da je Španija od prvega trenutka obsojala dejanja Hamasa. Zgroženi smo nad uporabo enega od simbolov španske kulture,« je dodal.

Enotni so si: Izrael izvaja genocid

Španska obrambna ministrica Margarita Robles je v soboto dejala, da je konflikt v Gazi »pravi genocid«, s čimer je ponovila komentarje podpredsednice španske vlade Yolande Diaz, ki je prejšnji teden konflikt prav tako opisala kot genocid.

Izrael je odločno zavrnil obtožbe Južne Afrike na Meddržavnem sodišču, da je zagrešil genocid nad Palestinci, češ da se je branil in boril proti Hamasu.

Španija je skupaj z Irsko in Norveško ta teden napovedala, da bo palestinsko državo priznala 28. maja. Izrael je dejal, da je to »nagrada za terorizem« in odpoklical svoje veleposlanike iz treh prestolnic.

Roblesova je v sobotnem televizijskem intervjuju dejala, da priznanje Palestine, ki ga je napovedal Madrid, ni poteza proti Izraelu, ampak je njegov namen pomagati končati nasilje v Gazi.