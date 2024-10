Izrael bo napadel Iran. CNN: V javnost pricurljali tajni dokumenti

ZDA preiskujejo uhajanje visoko zaupnih obveščevalnih podatkov, ki se nanašajo na izraelske načrte za povračilne ukrepe proti Iranu, trdijo trije ljudje, seznanjeni s primerom, ekskluzivno poroča CNN. Eden od teh virov je potrdil verodostojnost dokumentov.

»Uhajanje dokumentov je izjemno zaskrbljujoče«, je za CNN izjavil ameriški uradnik.

Dokumenti, datirani na 15. in 16. oktober, so začeli krožiti po internetu v soboto, potem ko so bili objavljeni na Telegramu prek uporabniškega računa z imenom »Middle East Spectator.«

Označeni so kot strogo zaupni in vsebujejo oznake, ki kažejo, da so namenjeni izključno ZDA in njenim zaveznikom iz mreže »Five Eyes« — Avstraliji, Kanadi, Novi Zelandiji in Združenemu kraljestvu.

V dokumentih so opisane izraelske priprave na napad na Iran

Opisane priprave, ki jih Izrael, kot kaže, izvaja za napad na Iran. Eden od dokumentov, ki ga je pripravila Nacionalna agencija za geoinformacijsko obveščevalno službo (NGA), navaja, da načrti vključujejo premike izraelskega orožja.

Drugi dokument, ki temelji na podatkih Nacionalne varnostne agencije (NSA), opisuje izraelske vojaške vaje zračnih sil, ki vključujejo rakete zrak-zemlja, za katere prav tako verjamejo, da so del priprav na napad na Iran.

CNN ne navaja niti ne prikazuje teh dokumentov.

Preiskava morebitne kraje zaupnih dokumentov Pentagona je osredotočena na identifikacijo oseb, ki so imele dostop do teh dokumentov, je potrdil ameriški uradnik. Vsaka podobna situacija bi samodejno sprožila preiskavo FBI, ob vključitvi Pentagona in ameriških obveščevalnih agencij. FBI je zavrnil komentar o primeru.

To uhajanje zaupnih dokumentov prihaja v izjemno občutljivem trenutku, piše CNN, v odnosih med ZDA in Izraelom, in skoraj zagotovo bo povzročilo jezo Izraela, ki se pripravlja na napad na Iran kot odgovor na iranski raketni napad 1. oktobra.

»Če so taktični načrti Izraela za odgovor na iranski napad resnično prišli v javnost, je to resna varnostna pomanjkljivost,« je izjavil Mick Mulroy, nekdanji namestnik pomočnika obrambnega ministra za Bližnji vzhod in upokojeni častnik CIE.

Mulroy je dodal, da bi lahko prihodnje sodelovanje med ZDA in Izraelom prišlo pod vprašaj: »Zaupanje je ključna komponenta v odnosih, in glede na način, kako je prišlo do uhajanja, bi to zaupanje lahko bilo okrnjeno.«

Tako še vedno ni jasno, kako so dokumenti postali javni, niti ali so bili ukradeni ali namerno posredovani. ZDA so že na visoki stopnji pripravljenosti zaradi iranskih hekerskih napadov – ameriške obveščevalne agencije so avgusta sporočile, da je Iran vdrl v dokumente iz predvolilne kampanje Donalda Trumpa.

Veliko uhajanje ameriških obveščevalnih podatkov lani je prav tako omajalo odnose ZDA z zavezniki, vključno z Južno Korejo in Ukrajino, potem ko je 21-letni pripadnik nacionalne garde Zračnih sil objavil visoko zaupne informacije na platformi Discord.