Izjava srbske policije daje upanje, da je Matej Periš živ

Danes mineva 56. dan, odkar je v Beogradu izginil Matej Periš izginil iz Splita. V medijih je bilo veliko špekulacij, saj so v prejšnjih dveh tednih do srbske in hrvaške policije prišle različne informacije. Med njimi tudi ta, da ga je hrvaška manekenka videla v nemškem mestu München med dvigom denarja iz bankomata.

A očitno vsi še niso obupali nad predpostavko, da iščejo živega človeka. Zasebni detektiv Braca Zdravković je te dni za televizijo Kurir dejal, da veliko pove dejstvo, da še vedno niso našli Matejevega trupla. Dodaja še, da je po njegovem mnenju malo verjetno, da je Periš dejansko utonil.

Je skočil v Savo in se nato vrnil na kopno?

Detektiv pravi, da se je pojavilo 12 mogočih scenarijev o Matejevem izginotju, odkar je začel delati pri tem primeru. Sčasoma so enega za drugim ovrgli, ostali so le še trije, štirje, pravi.

Zdravković je spomnil, da obstaja video, kjer se menda spušča po stopnicah proti Savi, čeprav po njegovih besedah ta ni upoštevanja vreden, saj ne gre za posnetke uradnih kamer. Posnetek je zelo nejasen, zato obstaja možnost, da je šel v Savo in nato iz nje, ker je odličen plavalec, pravi detektiv, ki je prepričan, da še vedno iščejo živega človeka.

Izjava policije mu daje upanje

Po njegovih besedah je spodbudno tudi dejstvo, da naj bi ga ljudje videli tu ali tam. Zgodbi hrvaške manekenke sicer osebno ne verjame, a kot pravi, mu je to dalo upanje, da je živ. »Gre za izjavo ministrstva za notranje zadeve, da bodo raziskali situacijo. Če bodo raziskali situacijo, pomeni, da niso stoodstotno prepričani, da je fant utonil,« je še povedal zasebni detektiv.