»Verjamem, da ima pri Matejevem izginotju prste vmes njegova prijateljica«

Dolgotrajno iskanje Mateja Periša se že nekaj časa ne premakne z mesta. Veliko sledi se je izkazalo za lažne. Zdaj je za medije prvič spregovoril še administrator skupin na družbenih omrežjih Marko Markanović. Trudijo se pomagati pri preiskavi izginotja in njihov cilj je najti Mateja, v najboljšem primeru še živega. Markanović upravlja skupine na facebooku, viberju in instagramu, kjer je v prizadevanjih, da bi pomagali, združenih kar 20.000 oseb, dnevno pa te skupine obišče okoli pol milijona ljudi.

»Veliko ljudi si želi pomagati na veliko različnih načinov, tudi finančno. Javljajo se mi iz Hrvaške, Bosne, Srbije, Nemčije, Švedske, Amerike ...« je za srbski Kurir povedal administrator, ki je zaradi svojega dela postal tudi tarča številnih groženj in besednih napadov. »Če na dan dobim deset groženj, telefon odnesem na policijo in potem oni ukrepajo. Policija preveri tudi vse sledi, ki mi jih ljudje pošljejo v skupino,« je razložil Markanović, ki je dnevno v stiku z Nenadom Perišem, očetom izginulega Mateja. Povedal pa je, da mu o vsaki sledi ne poroča, dokler je ne preveri policija, da ga ne bi po nepotrebnem vznemirjal. Velikokrat se te informacije izkažejo za neresnične. Tako je dobil sporočilo, da so Mateja videli v Novem Sadu in Beogradu. Trdi, da imajo edino njegove skupine na družbenih omrežjih preverjene in resnične informacije. Skupin o Mateju je namreč večje število.

Markanović je za tuje medije še povedal, da so se ljudje zelo slabo odzvali na Majo Sopto, Matejevo bližnjo prijateljico, predvsem zaradi nekaj nejasnosti v njenih izjavah za medije, ter dodal: »Verjamem, da ima ona prste vmes pri njegovem izginotju, ampak za to nimam nobenih dokazov, zato je ne morem obtožiti.«