Šokantne trditve Slovenca, ki pravi, da mu je kristalno nihalo pokazalo, kje je Matej Periš

Na uredništva srbskih spletnih portalov se je obrnil moški iz Slovenije, ki Splitčana Mateja Periša išče s kristalnim nihalom. Kot piše kurir.rs, naj bi to pokazalo, da je Matej v grmovju za parkiranimi avtomobili na Travnički ulici.

»Že od prvega dne spremljam iskanje Mateja in berem novice o njem. Čeprav nikoli nisem iskal pogrešanih z nihalom, sem se odločil, da poiščem tega mladeniča,« naj bi svojo zgodbo začel Slovenec. »Ker nimam zemljevida Beograda, sem uporabil zemljevid na internetu, torej sem na Googlovem zemljevidu vklopil možnost Zemlje. Začel sem z Gotikom, kristal me je potegnil v desno, proti savskemu sprehajališču. Prišel sem do mostu, kjer nihalo ni imelo česa pokazati, zato me je odpeljalo na Travničko ulico.« Kot pojasnjuje, se v tej ulici, blizu neke fakultete, nihalo čudno obnaša. »Pokaže mi, da je Matej tam, v grmovju, na zapuščeni zemlji, za parkiranimi avtomobili. Ne daje mi znaka, da je v vodi niti na Velikem vojnem otoku, žal pa mi pa tudi ne daje znaka, da je živ,« naj bi povedal sogovornik.

Poudarja, da je to storil le iz želje po pomoči. »Čistim čakre in negativno energijo v hišah, nikoli nisem iskal ljudi, želim pa pomagati Mateju. Zgodba o njem me je zelo pretresla, mogoče se motim, a menim, da se izplača preveriti.«