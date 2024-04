Izgubljena generacija moških: ali Ukrajino čaka popoln zlom?

Približno milijon mož v službi ukrajinske vojske je popolnoma izčrpanih, saj so na bojišču že dve leti. Na desettisoče je bilo ubitih ali resno ranjenih, zato država nujno potrebuje nove rekrute. A podatki kažejo, da se Ukrajina sooča z demografsko omejitvijo, ki se je začela že pred leti, posledica pa je, da je mladih moških zelo malo.

Zdravi moški, mlajši od 30 let, so namreč hrbtenica večine vojsk, vendar je njihov delež v Ukrajini najmanjši v sodobni zgodovini države. Potrebo po zoperstavljanju neusmiljeni ruski ofenzivi bi morali uravnotežiti z dodajanjem novih vojakov, a hkrati ne smejo tvegati uničenja celih generacij, te dni izpostavlja analiza New York Timesa.

Znižali starostno mejo

Navajajo, da je predsednik Volodimir Zelenski naredil politično težak korak in znižal starostno mejo za nabor vojakov s 27 na 25 let. To je v resnici še vedno visoka starostna meja, saj so, na primer, v ZDA moški lahko rekrutirani že pri 18 letih.

Razlog, da Ukrajina okleva z znižanjem meje, je dolgoročni zgodovinski vpliv na demografska gibanja, ki sega že stoletje nazaj. Med prvo in drugo svetovno vojno se je rodilo manj otrok, zaradi česar je število prebivalcev desetletja pozneje bistveno manjše. Razpad Sovjetske zveze leta 1991 je maloštevilno generacijo ob gospodarski krizi še zmanjšal. Takrat rojeni otroci so danes mladi moški. Zaradi padca števila rojstev je danes v Ukrajini dvakrat več moških v štiridesetih kot dvajsetletnikov.

Močan upad rodnosti v Ukrajini v 90. letih prejšnjega stoletja ni edini, saj je podobne trende opaziti tudi v drugih postsovjetskih državah, vključno z Rusijo - a v Ukrajini je upad vseeno višji.

Gospodarstvo vplivalo na nižjo rodnost

»Gospodarska negotovost v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je vplivala na reproduktivno vedenje prebivalstva,« pravi Oleksandr Gladun, namestnik direktorja Inštituta za demografijo in družbene študije Ptukha. Desetletje pozneje je rodnost padla na 1,1 otroka. Ko so ti otroci dopolnili 20 let, se je učinek depopulacije najprej poznal v pomanjkanju delovne sile, še izraziteje pa po ruski invaziji leta 2022.

Veliko mladih ukrajinskih moških je že izgubljenih. FOTO: Thomas Peter Reuters

Z odločitvijo, da bo rekrutiral že moške pri 25 letih, Zelenski tvega, da bo to, številčno skromno generacijo, še dodatno zmanjšal. Še toliko bolj, ker številni vojaki živijo na zasedenih ozemljih ali zunaj Ukrajine.

Drugi imajo službe ali so invalidi, zato so oproščeni služenja vojaškega roka. Zato ni jasno, kako hitro bo Ukrajina lahko zbrala in usposobila dodatne enote, ki jih potrebuje, in ali bodo pripravljene pred širšo rusko ofenzivo.

Ženske zapustile državo

»Odločitev je bila sprejeta, dobra je, a prepozna,« je dejal Serhiy Hrabsky, polkovnik in vojni komentator za ukrajinske medije.

Toda posledice vojne za naslednjo generacijo Ukrajincev postajajo vse bolj jasne. Število rojstev se je od leta 2021 do 2023 zmanjšalo skoraj za polovico. Pomemben dejavnik za upad je, pravijo demografi, to, da je po podatkih Eurostata okoli 800.000 Ukrajink, starih od 18 do 34 let, pribežalo v države Evropske unije. Strokovnjaki ocenjujejo, da ima za zdaj večjo vlogo pri ukrajinski demografiji odsotnost žensk iz države kot novačenje moških.

»Obeti za izboljšanje rodnosti so odvisni od dveh dejavnikov - koliko moških bo umrlo v vojni in koliko žensk se bo vrnilo iz Evrope. A Ukrajina nima druge izbire, kot da v že tako izčrpano vojsko povabi mlajše. Kaj še lahko storimo? Vojna je,« je sklenil demograf Gladun.