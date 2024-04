Putin bo navdušen: tak je Trumpov tajni načrt za končanje vojne v Ukrajini

Nekdanji ameriški predsednik in republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je zasebno izjavil, da bi lahko končal rusko vojno v Ukrajini s pritiskom na njeno vlado, naj se odpove ozemlju, navaja Washington Post. Kot je sicer znano, so visoki ukrajinski voditelji večkrat in ostro zavrnili ideje, da bi odstopili katero koli ozemlje v zameno za mir.

Po poročanju ameriškega medija želi Trump pritisniti na Ukrajino, naj odstopi Krim in obmejna območja Donbasa Rusiji. Seveda bi takšna politika pomenila popoln preobrat v primerjavi s podporo, ki jo je Ukrajini dala administracija Joeja Bidna.

Zelenski: Ukrajina bo brez pomoči izgubila vojno Če ameriški kongres ne odobri vojaške pomoči, bo Ukrajina izgubila vojno, opozarja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V luči novega smrtonosnega napada na Harkov pa je znova poudaril potrebo po nujni okrepitvi zračne obrambe na severovzhodu države. Ukrajinska vojska se v zadnjih mesecih sooča z rastočim ruskim pritiskom na fronti, ob pomanjkanju zračne obrambe pa je napadom vse bolj izpostavljena tudi njena infrastruktura. Politična preigravanja v kongresu ZDA, kjer republikanci blokirajo paket vojaške pomoči za Kijev v vrednosti 60 milijard dolarjev, bi lahko privedla do poraza Ukrajine, opozarja Zelenski.

Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega notranjega ministrstva, je že zavrnil Trumpov načrt. »Odpoved ozemlju bi bila škodljiva za Ukrajino in svet,« je dejal v objavi na družbenih omrežjih.

Donald Trump in Vladimir Putin. (arhivska fotografija). FOTO: Kevin Lamarque Reuters

»V resnici bi to pomenilo dokončen propad svetovnega reda po drugi svetovni vojni in signal, da zakon sile zdaj prevlada nad silo zakona,« je dodal.

Poročilo Washington Posta so Trumpovi svetovalci sicer že označili za lažno novico: »Vse skupaj so lažne novice Washington Posta. Samo izmišljujejo si,« je za The New York Post povedal Trumpov svetovalec Jason Miller.