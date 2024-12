»Izganjali so hudiča iz mene, bila sem paralizirana«: Lucija o sekti, kjer je bila z mamo

Lucija Marković, študentka iz Zagreba, je delila travmatične izkušnje iz protestantske verske skupnosti »Riječ života« (Beseda življenja), kamor jo je v otroštvu pripeljala njena mati. Njen »življenjski pekel« se je začel po ločitvi staršev, ko se je pridružila omenjeni skupnosti. Tam so različne življenjske težave, kot so depresija, anoreksija in homoseksualnost, reševali s t. i. izganjanjem demonov, piše HRT.

Otroštvo in vstop v skupnost

Lucija je povedala, da je bila od otroštva vzgajana v duhu vere, kar se je še okrepilo po ločitvi staršev. Pri 11 letih se je njena mati pridružila skupnosti »Riječ života« in s seboj pripeljala tudi Lucijo. Po njenih besedah je skupnost dajala vtis topline in povezanosti, a je v resnici vladala stroga hierarhija in kontrola. Ena od osrednjih praks je bilo »osvobajanje« ali eksorcizem.

Eksorcizem in travme

Pri 17 letih so jo podvrgli obredu izganjanja demonov zaradi težav v partnerskem odnosu. Lucija je opisala dogodek, ko je pastor med molitvijo z rokami nanjo in njenega partnerja poskušal izgnati »duhove preganjanja in bežanja«. Prizor je bil zanjo izjemno travmatičen, spremljale so ga kričanje, jok in občutek, kot da je zapustila svoje telo. Takrat je prvič doživela samomorilne misli.

Homofobija in nadzor

Lucija je izpostavila strogo obravnavo homoseksualnosti v skupnosti, ki jo enačijo s pedofilijo. Mladi so bili stalno pod nadzorom pastorjev, kar je pogosto povzročalo občutek izolacije in strahu.

Posledice izstopa iz skupnosti

Po izstopu iz skupnosti je Lucija utrpela popoln čustveni zlom. Njena diagnoza je vključevala anksiozno-depresivno motnjo in motnjo hranjenja. Še vedno trpi za nočnimi morami in flashbacki. Dodala je, da se zaradi homofobnih stališč cerkvenih voditeljev ljudje s homoseksualno usmerjenostjo pogosto počutijo nezaščitene.

Obtožbe proti skupnosti

Poleg njenega pričevanja so tudi drugi bivši člani obtožili skupnost čustvenega in finančnega izkoriščanja ter manipulacije. Skupnost je bila prijavljena odboru za človekove pravice zaradi sovražnega govora in manipulativnih praks. Vodja skupnosti Damir Šićko Alić je vse obtožbe zavrnil in trdil, da je sodelovanje v skupnosti prostovoljno.