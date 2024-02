Italijanska policija napadla protestnike

Italijanska policija je v mestih Firence in Pisa med petkovimi shodi v podporo Palestincem uporabila silo proti protestnikom, večinoma študentom, pri čemer je bilo poškodovanih približno deset oseb. Posnetki nasilja policistov nad protestniki so sprožili ogorčenje na družbenih omrežjih in pri številnih politikih v državi.

V Pisi je policija protestnikom preprečila vstop na trg Piazza dei Cavalieri, kjer se nahaja univerzitetni kampus, zaradi česar je izbruhnilo nasilje. V Firencah pa so protestniki želeli protestirati pred ameriškim konzulatom, a jih je policija prestregla na osrednjem trgu, kjer je ravno tako prišlo do spopadov.

Župan Pise Michele Conti je obsodil nasilje in dejal, da ga je dogajanje globoko razžalostilo. »Poklical sem načelnika policije in prefekta, da bi ju prosil za pojasnila, in jima ponovil, da se vsak lahko svobodno izraža,« je dodal.

Tudi Univerza v Pisi je izrazila globoko zaskrbljenost in osuplost zaradi »spopadov, do katerih je prišlo v središču mesta in ki so očitno povzročili poškodbe študentov in srednješolcev«.

»Uporaba nasilja nad ljudmi, ki mirno izražajo svoje politično nestrinjanje, ni sprejemljiva,« pa je opozoril župan Firenc Dario Nardella.

Številni italijanski politiki

Nasilje med protesti so obsodili tudi številni italijanski politiki. Vodja levosredinske Demokratske stranke Elly Schlein je objavila videoposnetek, ki po njenih besedah prikazuje študente, ujete v ulici, ki jih policija nadira in pretepa. Vlado premierke Giorgie Meloni je obtožila, da v državi ustvarja ozračje represije.

Generalni sekretar sindikata CGIL Maurizio Landini je medtem poudaril, da bi morala biti pravica do demonstracij zagotovljena vsem. Ob tem je notranjega ministra Mattea Piantedosija pozval, naj skliče sestanek s sindikati.

Spopadi med policisti in protestniki v Italiji so v zadnjem času vse pogostejši. V začetku februarja se je denimo policija spopadla z demonstranti v Rimu med pohodom za Ilario Salis, Italijanko, ki ji na Madžarskem grozi do 24 let zapora zaradi domnevnega napada na neonaciste.

Januarja se je policija spopadla z demonstranti, ki so protestirali proti izraelskim udeležencem na sejmu VicenzaOro, novembra pa je napadla tudi propalestinske protestnike v Firencah, da bi preprečila njihov pohod proti sinagogi.