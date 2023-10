Italija zaradi nenehnih potresov v okolici supervulkana načrtuje množično evakuacijo

Italijanska vlada razmišlja o množični evakuaciji več deset tisoč ljudi, ki živijo okoli supervulkana Campi Flegrei blizu Neaplja. O novih ukrepih, vključno z načrtom za preverjanje trdnosti zgradb na tem območju po mesecih ponavljajočih se potresov, bodo razpravljali na seji vlade, je sporočila vlada.

Več kot 1100 potresov v zadnjem mesecu

Flegrejska polja se nahajajo zahodno od Neaplja in so posejana z mesti in vasmi, vključno s Pozzuoli, Agnano in Bacoli, s skupno populacijo več kot 500.000 ljudi. Kaldera je posejana s 24 kraterji in je veliko večji vulkan od bližnjega Vezuva, ki je leta 79 našega štetja uničil starorimsko mesto Pompeji.

Samo v zadnjem mesecu ga je prizadelo več kot 1100 potresov, vključno s potresom z magnitudo 4,0 v ponedeljek in potresom z magnitudo 4,2 prejšnji teden – najmočnejšim na območju v zadnjih štirih desetletjih.

Strokovnjaki pravijo, da je povečana seizmična aktivnost verjetno povezana s pojavom, znanim kot bradiseizem, ko se zemlja dvigne ali spusti, odvisno od cikla, ki ga povzroči polnjenje ali praznjenje podzemnih magmatskih komor.

Večina vulkanologov pravi, da neposredne nevarnosti izbruha ni, a ker se tla trenutno dvigajo za 1,5 cm na mesec, obstaja zaskrbljenost glede vpliva na lokalne stavbe.

Le v primeru skrajne nuje

Minister za civilno zaščito Nello Musumeci je dejal, da se bodo evakuacije začele ta teden le v primeru »skrajne nevarnosti«.

»Pričakuje se tudi, da bo vlada več sredstev namenila lokalnim agencijam za civilno zaščito, da bodo lahko hitro posredovale v izrednih razmerah, in financirala komunikacijsko kampanjo za ozaveščanje javnosti,« je dejal Musumeci.

Lokalni mediji so poročali, da bo skupina bolnišnic na tem območju od petka začela s testi evakuacije, da se prepriča, ali so pripravljene na močnejše potrese ali izbruhe.

Nazadnje je Campi Flegrei utrpel podobno potresno eksplozijo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ob tej priložnosti so iz bližnjega Pozzuolija začasno evakuirali 40.000 ljudi.

Zadnji večji izbruh je bil leta 1538. Eden največjih izbruhov se je zgodil pred 39.000 leti in je morda povzročil izumrtje neandertalcev, pravijo raziskovalci. Magmo iz te eksplozije so našli na Grenlandiji, 4500 km stran, poroča index.hr.

Večina vulkanologov pravi, da neposredne nevarnosti izbruha ni, a ker se tla trenutno dvigajo za 1,5 cm na mesec, obstaja zaskrbljenost glede vpliva na lokalne stavbe.

Preberite še: