Slothana bo po uspešni predprodaji v vrednosti 15 milijonov dolarjev razdelila airdrop v 24 urah

Z airdropom, ki je označen kot »prvi prihod likvidnosti slothane na prvi maj ob 16.00 UTC«, bo narejen naslednji korak v načrtu žetona za lenivce, da prevlada v sektorju memekovancev.

Uradna objava namiguje, da bodo udeleženci (tisti, ki so za žeton plačali v predprodaji) dobili izplačane svoje žetone $SLOTH »od te ugodne ure naprej«.

Ekipa svetuje potrpežljivost, ko se odpre okno za izročitev, in strankam zagotavlja, da »varuhi projekta delajo z največjo hitrostjo, da bi zagotovili, da vsi pravočasno prejmejo svoje žetone«.

Glede na sorazmerno redkost informacij, ki spremljajo projekt, je vredno razvozlati, kako je projekt Slothana hitro postal eden od glavnih zagonov na Solani v tem letu.

Predprodaja slothane je v mesecu dni zbrala 15 milijonov dolarjev

Včeraj se je končala mesec dni trajajoča predprodaja slothane, ki je z naložbami pritegnila 15 milijonov dolarjev.

Osupljiv uspeh predprodaje je bil posledica večinoma ugodnega trenutka skupaj z naraščajočim apetitom po memekovancih, ki ponujajo drugačno vrsto smeha kot množica posnemovalcev dogecoina, ki se trenutno borijo za prevlado v tem sektorju.

Projekt ima korenine v kontrakulturi. Od urnih kazalcev na steni, ki kažejo 4.20, do zamegljenih rdečih oči – slothana je zaživela tako, da je odkrito pokazala svojo zvestobo legijam gurmanov po vsem svetu.

Slothana je lenivec, ki ga spremlja brezbrižni kamnoseški humor. Tako kot njegov lenobni predhodnik slerf ($SLERF) tudi slothana poudarja potencial za veliko bolj raznolik sektor memekovancev, ki presega običajne kovance s tematiko doge, kot so dogecoin, shiba inu, bonk, dogwifhat in floki.

Po vikendu mednarodnega praznika za stonerje, 20. aprila, ki je tudi dan, ki so ga navdušenci nad kovancem dogecoin izbrali za praznovanje svojega najljubšega kovanca, je predprodaja slothane poskočila z 10 na 15 milijonov dolarjev.

Ker je letošnji uspeh kriptovalut tesno povezan s ciklom novic, velja izpostaviti še dva dogodka, ki spodbujata cene in zaradi katerih imetniki slothane računajo na to, da se obetajo siloviti vzponi po začetku prodaje.

Kako sta bitcoin halving in Ethereum ETF vplivala na slothano

Na slothanin najljubši letošnji dan, 20. aprila, je vnaprej programirana štiriletna posodobitev bitcoina, imenovana »razpolovitev«, znižala nagrade za rudarjenje s 6,25 BTC na blok na 3,125. Rudarji morajo zdaj za enake nagrade rudariti dvakrat težje kot pred posodobitvijo.

Ker rudarji nove BTC prodajajo na prostem trgu, se je s tem dejansko prepolovilo izdajanje nove ponudbe. Ker je bitcoin letos dosegel nove rekordne vrednosti, številni analitiki prav zaradi tega šoka v ponudbi napovedujejo nadaljnje povečanje.

Zgodovinski precedens je na njihovi strani. Zadnje tri razpolovitve so povzročile znatne vzpone v letu dni po posodobitvi.

FOTO: Clickout Media

Kamor gre bitcoin, mu sledi tudi preostali trg. Skoraj vse vodilne kriptovalute sledijo gibanju cene bitcoina, pri čemer so konec februarja in v začetku marca številni projekti dosegli največje letošnje dobičke. Bitcoin je 14. marca dosegel novo najvišjo vrednost, 73.737,94 dolarja.

Dodatno gibalo cene je bilo dejstvo, da je bitcoin letos v ZDA postal večmilijardni naložbeni produkt, z januarsko uvedbo 11 promptnih bitcoin ETF.

Zdaj analitiki kažejo, da bodo na vrsti promptni ETF za Ethereum, in sicer 23. maja – to je prvi rok, do katerega mora SEC izdati odločbo o zadnjem krogu promptnih ETF za Ethereum.

Glede na to, da je zvezno sodišče razveljavilo prejšnjo SEC-ovo zavrnitev ETF za bitcoin kot »samovoljno in kapriciozno«, je verjetno, da bodo podobni spot Ethereum investicijski produkti prestali brez ugovora.

To bi lahko spodbudilo nekaj eksplozivnih vzponov ne le v Ethereumu, temveč tudi v konkurenčnih verigah blokov Layer 1, ki uporabljajo visoko funkcionalne pametne pogodbe, kot je Solana, izvorna veriga blokov slothane.

Predprodajno okno za kovanec $SLOTH se je torej morda končalo, vendar bo po izstrelitvi še veliko priložnosti, da se pridružite množici najbolj smešnih in subverzivnih novih memekovancev na področju kriptovalut.

