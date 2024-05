Menda sta bila slabe volje, ker nista dobila cigaret, pa sta gasilcem zato razbila fontano

V Dobravi pri Škocjanu sta se nekaj pred sedmo zvečer dva moška znesla nad fontano pred gasilskim domom. Betonsko fontano z umivalnikom sta razbila in gasilcem povzročila za okoli sto evrov škode. Menda sta bila slabe volje, ker nista dobila cigaret od osebe, ki je bila tam blizu. Nekaj pred tem so policisti prejeli prijavo o poškodovanem grobu, kjer so neznanci populili rože. V Drami pa so obravnavali dva moška, ki prosila za denar, cigarete in avto in ker nič od tega nista dobila, sta se nad oškodovancem znesla z dražečim sprejem. Po opisu sodeč gre zelo verjetno za dva ista moška iz okolice Škocjana. Primere policisti še preiskujejo.