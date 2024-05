Ogenj zajel streho Hipermarketa Mercator v Celju

Na strehi Hipermarketa Mercator centra Celje je v sredo požar uničil več kot 50 sončnih kolektorjev. Do požara je prišlo zaradi kratkega stika na eni od sončnih celic. Zaradi gašenja požara je več škode nastalo v trgovinah v objektu, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Požar so pogasili gasilci Poklicne gasilske enote Celje in Prostovoljnega gasilskega društva Celje-Gaberje, ki je na kraj požara poslalo pet vozil in 16 gasilcev.

Tudi septembra lani je zagorela sončna elektrarna na strehi omenjenega trgovskega centra.