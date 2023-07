Izbrisal neandertalce, izbruhne lahko danes

Pred skoraj dvema tisočletjema je izbruh vulkana Vezuv z zemeljskega obličja izbrisal več rimskih mest, najbolj slavni so Pompeji. A v bližini tega, čeprav skrita pod zemeljsko skorjo, preži še večja nevarnost, potencialno katastrofalna za ves naš planet in vse človeštvo. Le streljaj od Neaplja se namreč razteza območje Flegrejskih poljan (Campi Flegrei), ki so večinoma skrita mreža 24 podzemskih kraterjev oziroma supervulkanskih kalder, v katerih zadnjega pol stoletja vse močneje vre in brbota. Nazadnje je ta očem skriti supervulkan izbruhnil pred približno 500 leti, leta 1538, ko so se staljene kamnine in vulkanski plini dvignili visoko v zrak, iz njih pa je nato zrasla nova gora, stožčast vulkan Monte Nuovo. Najbolj katastrofalno pa je pustošil pred okoli 39.000 leti, ko je njegov izbruh pahnil Zemljo v globoko globalno zimo in je po nekaterih teorijah odgovoren za izumrtje neandertalcev. In prav ta supervulkan zdaj vse bolj kaže svoje zobe in grozi, da bi znal že kmalu vnovič izbruhniti.

Goreče poljane

Vse bolj krhko zemeljsko skorjo prebadajo žveplene fumarole.

Območje Flegrejskih poljan, kar precej primerno iz italijanščine prevedeno pomeni Goreče poljane, je od leta 1950 vse bolj dejavno. Od tedaj so namreč izmerili na tisoče manjših potresov, ki kažejo na to, da postaja zemeljska skorja, ki prekriva kaldere, vse tanjša, šibkejša in se bliža zlomu. Ta dejavnost je od leta 2019 še poskočila – le aprila letos so namreč zaznali že več kot 600 manjših potresnih sunkov! »Kak dan se tla zatresejo tudi večkrat. To je zastrašujoče, še posebno ponoči. Nekega dne bo vse skupaj preprosto razneslo,« je dejal domačin Francesco Cammarota.

600 potresnih sunkov so zaznali le aprila.

Da je supervulkan vse bližje točki zloma, je potrdila tudi najnovejša študija londonske univerze College in italijanskega nacionalnega raziskovalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, a so strokovnjaki previdno optimistični. Kajti četudi se pod zemljo nedvomno nekaj dogaja in bo morda že kmalu počilo, to ne pomeni nujno tudi izbruha. In tudi v primeru izbruha ni nujno, da bo katastrofalnih razsežnosti. »Pomembno pa je, da smo pripravljeni na vse možne izide,« je podčrtal vodilni pri študiji Christopher Kilburn.

Pripravljeni na izbruh

Območje pri obalnem mestu Pozzuoli se je v zadnjega pol stoletja dvignilo za skoraj štiri metre.

Potencialno je najbolj na udaru obalno mesto Pozzuoli, kjer se je zaradi vulkanske dejavnosti od sredine prejšnjega stoletja površje dvignilo za skoraj štiri metre. Tam so že razglasili rumeno stopnjo vulkanske dejavnosti (to je druga od skupaj štirih stopenj), oblasti celotnega tamkajšnjega območja imajo že pripravljen evakuacijski načrt za pol milijona prebivalcev v treh dneh. A Mauro Antonio Di Vito, direktor observatorija Vesuvius, pri tem opozarja, da bi bila evakuacija lahko problematična zaradi (pre)goste naseljenosti in ozkih ulic.

Možnost velikanskega izbruha je sicer precej majhna. A ko bi italijanski supervulkan ponovil izbruh iz 16. stoletja, bi ta lahko sprožil 33 metrov visoke valove cunamija, oblak žvepla in strupenega pepela, ki bi se širil po ozračju, pa bi znal Zemljo za več let pahniti v primež globalne zime, kar bi pomenilo množično izumiranje živalskih in rastlinskih vrst. To bi na rob preživetja potisnilo tudi nas.