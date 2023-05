Zaprli letališče v Catanii, Etna bruha!

Vulkan Etna na Siciliji je danes začel bruhati pepel in vulkanski drobir, zato so pristojne oblasti zaprle letališče v drugem največjem sicilskem mestu Catanii. Ponekod je bilo slišati tudi glasne poke.

Na območju vlada slabo vreme in vrh več kot 3300 metrov visokega ognjenika je zavit v oblake. Italijanske vulkanološke službe zato trenutno ne morejo natančno oceniti razmer, so sporočili.

Družba, ki upravlja letališče v Catanii, je pojasnila, da so zaradi eruptivne aktivnosti Etne in obilnih količin vulkanskega pepela, ki je prekril letališče, letalske operacije prekinjene, dokler ne bodo zagotovili vseh varnostnih pogojev.

Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo so sporočili, da zaradi oblakov na vrhu ognjenika ni mogoče izvajati opazovanj prek video nadzora, vendar že od jutra zaznavajo tresenje tal, izbruh pa poleg vulkanskega pepela potrjujejo tudi glasni poki, ki so jih slišali v Adranu in Biancavilli.

Najvišji vulkan v Evropi je precej aktiven. Tudi letos je Etna že bruhala lavo.