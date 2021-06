Etna znova grozi

3300 metrov je visoka Etna.

Etna že od februarja kaže zobe, izbruhi pa so čedalje pogostejši in silovitejši. Vulkan na italijanskem otoku Sicilija je namreč v nedeljo zjutraj znova strašil z lavo in pepelom: ognjena reka se je sicer ustavila, oblak pepela pa se dviguje kar deset kilometrov visoko, poročajo tamkajšnje zaskrbljene oblasti in vulkanologi.Etna, ki je visoka 3300 metrov, velja za najdejavnejši ognjenik na svetu, zadnje čase pa pristojnim oblastem in okoliškemu prebivalstvu povzroča vse več skrbi, sploh ob začetku poletne sezone, pred katero so Italijani občutno razrahljali ukrepe, da bi privabili čim več turistov (med drugim so odpravili policijsko uro in obveznost nošenja mask na prostem), se bojijo, da jim bo vulkan prekrižal načrte in preprečil tako želeni zaslužek.Letališče v Catanii sicer še vedno obratuje, a možnosti, da bi ga zaradi gostih oblakov dima in pepela zaprli, še vedno nikakor ne gre odpisati.Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je Etna lavo bruhala iz jugovzhodnega kraterja, pepel pa se poseda na vzhodno pobočje. Lava se je, kot rečeno, ustavila, strah pred vnovičnim izbruhom pa se ni polegel.