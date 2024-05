Želel odpeljati domov iz kresovanja, a ga je čakalo neprijetno presenečenje

Na številki 113 so policisti PU Novo mesto prejeli 258 klicev, od tega je bilo 100 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevi in tujci ter javnim redom in mirom.

Kriminaliteta

Do črnomaljskih policistov je zjutraj pristopil 50-letni domačin, ki se je dan prej peljal z vlakom v Ljubljano. Med vožnjo je odšel v sanitarije, kasneje pa ugotovil, da so mu neznanci v tem času iz nahrbtnika, ki ga je pustil na sedežu, odtujili sončna in korekcijska očala. Povzročili so mu za okoli 150 evrov škode.

Nekaj pred deseto zvečer so Ob Težki vodi v Novem mestu zaradi sproženega protivlomnega alarma na stanovanjski hiši posredovali policisti in intervent zasebno varnostnega podjetja. Po prvih ugotovitvah je storilec vdrl v objekt, a ga je očitno alarm prepodil, saj nič ne kaže, da je uspel kaj odnesti. Je pa lastnikom kljub temu povzročil za okoli tisoč evrov škode.

V zgodnjih jutranjih urah je lastnika osebnega avtomobila, ki se je želel odpeljati domov iz kresovanja, čakalo neprijetno presenečenje. Neznanci so mu dodobra stolkli avtomobil, poškodovali pokrov motorja, vrata, vzvratna ogledala, razbili steklo na prtljažnih vratih … Novomeški policisti so opravili ogled kraja, materialna škoda pa po prvih ocenah znaša okoli deset tisoč evrov.