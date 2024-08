Istra na udaru: padala toča v velikosti oreha, temperatura padla na 17 stopinj (FOTO in VIDEO)

Močno neurje z močnim nalivom in točo je zajelo osrednji in severni del Istre, na območju Pazina in Buzeta je padala toča v velikosti oreha. V kratkem času so se temperature zraka v tem delu Istre znižale za več kot 10 stopinj, so navedli hrvaški mediji.

»Temperature na severu polotoka so ob tem kratkotrajnem poslabšanju vremena padle s 35 na vsega 17 stopinj,« je dodal istrski vremenski portal Istramet.

Po prvih podatkih neurje ni povzročilo večje škode, gasilcem pa ni bilo treba na teren, je na kratko povedal županski poveljnik Dino Kozlevac.