Udarilo hudo neurje s točo: »Hudournik je odnašal vozila. Bil je popoln kaos« (VIDEO)

Po najbolj vročem obdobju v letu so dele Nemčije zajela neurja z dežjem in točo. Najbolj prizadete so regije Severno Porenje-Vestfalija, Spodnja Saška in Baden-Württemberg. Tiskovni predstavnik nemške policije je povedal, da so pod vodo številne kleti, pa tudi ulice in podhodi, kjer se je nabralo do pol metra vode, navaja Fenix ​​​​Magazin.

»V Gondelsheimu je hudournik odnašal vozila. Bil je popoln kaos,« je povedal. V občini Gondelsheim so tako vladale izredne razmere, občani pa so na svojih družbenih omrežjih delili številne prizore poplavljenih ulic in cest.

Tudi Švica na udaru vremena

Oblasti v Bernu so v sredo seštevale škodo, ki je po prvih ocenah med 25 in 30 milijoni frankov. Najbolj prizadeti so bili Brienz, Leissigen, Unterseen in Interlaken. Švicarski mediji poročajo, da so med neurjem zabeležili več kot 70.000 udarov strel, evakuirali pa so 70 državljanov v Brienzu in 250 turistov v Grindelwaldu.