Na Hrvaškem že od jutra nevzdržno, najhujše še prihaja: »Zaščitite otroke in starejše!«

V sredo bo na Hrvaškem večinoma sončno in vroče, poroča tamkajšnji Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

V drugem delu dneva bo na kopnem bolj nestabilno, z močnejšim razvojem oblačnosti in krajevnimi plohami z grmenjem, ki bi lahko bile ponekod tudi izrazitejše. Tudi na severnem Jadranu, predvsem v notranjosti Istre, lahko nastane kakšna ploha.

Pihal bo šibak, na Jadranu zmeren jugozahodnik.

Prihajajo nevihte. FOTO: Bralka Elvira

Najnižje jutranje temperature na kopnem bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, na Jadranu pa nekoliko višje - od 23 do 27 stopinj Celzija. Živo srebro se bo povzpelo največ do 33 oz. 38 °C.

V hudi vročini: Jejte hladno hrano in pijačo,

Izogibajte se alkoholu, kofeinu in vročim pijačam,

Prhajte se s hladno vodo,

Kožo ali obleko navlažite s hladno vodo,

Podnevi zaprite okna in jih odprite ponoči, ko se zunanja temperatura zniža,

Izogibajte se gibanju na prostem od 10.-18. ure.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je obenem izdal rdeče opozorilo za vseh osem hrvaških regij. Izjemno nevarno vreme bo na območju Osijeka, Zagreba, Karlovca, Gospića, Knina, Reke, Splita in Dubrovnika.

Vročinski valovi ogrožajo vse regije

Na Reki danes pričakujejo temperaturo 35 °C, v Splitu 36 °C, v Dubrovniku pa okrog 35 °C.

»Ukrepajte, pričakovane so ekstremno visoke temperature. Zaščitite sebe, otroke in starejše! Upoštevajte nasvete pristojnih organov. Možne so okvare na določeni infrastrukturi,« piše v opozorilu DHMZ.

Kuža v Zagrebu se je ohladil v vodnjaku. FOTO: Damir Sencar Afp

Obenem so izdali rumeno opozorilo za štiri regije - Osijek, Zagreb, Karlovac in Gospić - zaradi možnosti močnejših nalivov z grmenjem in sunki vetra. Na območju Osijeka bo potencialno nevarno od 15. do 24. ure, verjetnost neviht pa je višja od 30 odstotkov.

V zagrebški regiji danes verjetnost neviht presega 40 odstotkov, na območju Karlovca in Gospića pa verjetnost neviht pa je višja od 50 odstotkov.