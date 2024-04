Iran začel napad na Izrael: navodila državljanom že objavili, na desetine lovskih letal v pripravljenosti (VIDEO)

Iran je začel napad na Izrael z uporabo več deset brezpilotnih letal. Proti Izraelu naj bi poleg dronov poslali tudi rakete, poročajo iranski mediji.

To je potrdila izraelska vojska in sporočila da naj bi njihov let trajal več ur.

Teheran je napad sprožil v odziv na izraelski napad na iranski konzulat v Damasku v Siriji v začetku meseca.

Izraelske oborožene sile v polni pripravljenosti

»V zadnjih dneh smo okrepili naše obrambne in ofenzivne linije in smo odločeni sprejeti vse potrebne ukrepe za obrambo državljanov države Izrael,« je pred tem dejal obrambni minister Yoav Gallant in dodal, da pozorno spremljajo načrtovani napad s strani Irana.

Iran je označil za teroristično državo in javnosti sporočil, naj upošteva izdana navodila. Izraelske oborožene sile so v polni pripravljenosti in so izdale navodila javnosti zaradi strahu pred iranskim napadom.

Ameriški predsednik Joe Biden prejema redne novice o napadu brezpilotnih letal, ki ga je izvedel Iran, so sporočili iz Bele hiše. »Predsednik je bil jasen, da je naša podpora Izraelu trdna. ZDA bodo stale ob strani Izraelcem in jih bodo podpirale v obrambi pred grožnjami iz Irana,« je sporočila tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je povedal, da je Izrael pripravljen na neposreden napad iz Irana.

»Naši obrambni sistemi so pripravljeni za katerikoli scenarij, tako obrambni kot napadalni,« je dejal Netanjahu za izraelsko televizijo. Dodal je, da ima Izrael podporo ZDA in številnih drugih držav.

Ob objavi navodil državljanom je vojaški tiskovni predstavnik Daniel Hagari dejal, da je na desetine lovskih letal v pripravljenosti. Dejal je še, da bo Izrael tesno sodeloval z ZDA in regionalnimi partnerji, da izstrelke prestreže. »Grožnjo spremljamo. Gre za grožnjo, ki bo potrebovala več ur, da doseže ozemlje države Izrael,« je dejal Hagari.

Šolski pouk in druge izobraževalne dejavnosti so odpovedane, prav tako tabori in organizirani izleti od nedelje naprej, je še povedal Hagari.

Tanja Fajon za MMC RTV Slovenija Zaskrbljujoče informacije, ki jih dobivamo, potrjujejo, da je Iran proti Izraelu poslal brezpilotna letala, opremljena z eksplozivom, ki naj bi dosegla izraelski zračni prostor okoli 2. ure zjutraj. Tudi Izrael je na drugi strani poslal v zrak bojna letala.

Zaradi bojazni pred iranskim napadom na Izrael sta Jordanija in Irak že zaprla svoj zračni prostor, poroča Sky News. Dodajo še, da bi Izrael lahko droni dosegli okoli ene ure po našem času.